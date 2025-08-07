Разрушенные скейт-парки в Петропавловске стали опасными для детей

По словам горожан, площадка, расположенная в Мещанском лесу, сильно пострадала после зимнего периода — её конструкции разрушены, и теперь жители опасаются отпускать туда своих детей. В различных местах торчат металлические каркасы от поврежденного оборудования, что представляет собой прямую угрозу для здоровья.

Вторая площадка находится рядом со стадионом «Динамо». Оборудование, предназначенное для занятий экстремальными видами спорта, сильно изношено. В скейт-боулах, где с начала лета скапливалась дождевая вода, теперь появилась неприятная, стойкая затхлость.

В Управлении жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог сообщили, что при строительстве скейт-парков строительные нормы и стандарты нарушены не были. Работы выполнены в соответствии с техническими требованиями и утвержденной сметной документацией.

Однако, как выяснилось, в техническом задании не была предусмотрена система дренажа.

