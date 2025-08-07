РУ
телерадиокомплекс президента РК
    10:05, 07 Август 2025

    Разрушенные скейт-парки в Петропавловске стали опасными для детей

    В городе две скейт-площадки, однако на сегодня обе находятся в неудовлетворительном, аварийном состоянии, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Разрушенные скейт-парки в Петропавловске стали опасными для детей
    Фото: Kazinform

    По словам горожан, площадка, расположенная в Мещанском лесу, сильно пострадала после зимнего периода — её конструкции разрушены, и теперь жители опасаются отпускать туда своих детей. В различных местах торчат металлические каркасы от поврежденного оборудования, что представляет собой прямую угрозу для здоровья.

    Разрушенные скейт-парки в Петропавловске стали опасными для детей
    Фото: Kazinform

    Вторая площадка находится рядом со стадионом «Динамо». Оборудование, предназначенное для занятий экстремальными видами спорта, сильно изношено. В скейт-боулах, где с начала лета скапливалась дождевая вода, теперь появилась неприятная, стойкая затхлость.

    Разрушенные скейт-парки в Петропавловске стали опасными для детей
    Фото: Kazinform

    В Управлении жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог сообщили, что при строительстве скейт-парков строительные нормы и стандарты нарушены не были. Работы выполнены в соответствии с техническими требованиями и утвержденной сметной документацией.

    Однако, как выяснилось, в техническом задании не была предусмотрена система дренажа.

    Разрушенные скейт-парки в Петропавловске стали опасными для детей
    Фото: Kazinform

    — Строительно-монтажные работы выполнялись ТОО «Шатр Групп» на основании государственного закупа у одного поставщика. На момент приемки объекта видимых дефектов или технических нарушений зафиксировано не было. В настоящее время ведутся работы, касающиеся конструктивных элементов объекта, а также планируется установка дренажной системы. Кроме того, запланировано проведение дополнительной проверки технического состояния скейт-парка, — прокомментировал исполняющий обязанности руководителя управления Асхат Кенжеболатов.

    Петропавловск СКО
    Айгуль Эсеналиева
    Айгуль Эсеналиева
    Автор
