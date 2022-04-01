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    22:51, 31 Март 2022 | GMT +6

    Разрушения после урагана восстанавливают в Таразе

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Последствия бушевавшего накануне сильного ветра ликвидируют в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    О последствиях прошедшего по Таразу урагана рассказали в акимате города.

    По информации медиа-центра акимата города Тараза прошедший 29 марта ураган оставил после себя немало разрушений. Порывы ветра достигали 23-28 метров в секунду.

    Больше всего пострадали линии электропередач, из-за этого многие улицы остались без света. В частности, оказалась оборвана одна высоковольтная линия - 6 кВт, в 16 местах обрыв воздушной линии – 0,4 кВт. Упало восемь электрических столбов, на 12 трансформаторных подстанциях подключено резервное питание.

    «На отсутствие электричества жаловались 46 человек. Их заявки оперативно обрабатывались и передавались в диспетчерскую службу Таразких электрических сетей. Сейчас обработано 29 заявок, 17 еще в работе», - рассказали в городском акимате.

    Как отметили в ведомстве, по городу работают восемь бригад по воздушным линиям, шесть бригад по трансформаторным подстанциям.

    Помимо этого, из-за сильных порывов ветра в городе упало 24 билборда.

    Специалисты проверили светофоры и дорожные знаки на наличие повреждений. Препятствий дорожному движению нет, заверили в медиа-центре акимата города Тараза.


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    Погода Регионы Казахстана Природа Жамбылская область Акимат
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