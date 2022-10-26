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Разрушена система подготовки водителей – депутат Нурумова

Автор:  
Мейрамбек Байгарин
26 Октября 2022, 12:00
Разрушена система подготовки водителей – депутат Нурумова

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Высокая аварийность на дорогах связана со снижением требований к качеству подготовки водителей. Такое мнение выразила в запросе первому заместителю Премьер-Министра РК Роману Скляру от имени группы депутатов Мажилиса Парламента РК Гульдара Нурумова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Депутат отметила, что в Казахстане ежегодно случается свыше 13 тысяч дорожно-транспортных происшествий, в которых гибнут более 2 тысяч человек, свыше 18 тысяч получают ранения.

«Тревожной тенденцией является ежегодный рост показателей аварийности. Уже в текущем году количество ДТП выросло на 9%, в них погибли на 21% больше граждан. 95% всех ДТП совершаются по вине водителей в основном из-за превышения скоростного режима, нарушения правил маневрирования, выезда на полосу встречного движения и нарушения ПДД пешеходами, велосипедистами, водителями самокатов и скутеров). С начала года полицией пресечено свыше 4,5 млн нарушений. Это говорит о низкой компетентности тех, кто управляет автотранспортом», – сказала Г.Нурумова.

Депутат считает, что во многом такому положению дел способствовало поэтапное снижение требований к качеству подготовки водителей. С 2016 года в Казахстане реализована возможность допуска к экзаменам после самостоятельной подготовки. С 2018 года для открытия учебных центров не требуется получения лицензий и разрешений. Сейчас обучение осуществляют 747 учебных центров. Все эти факты привели к тому, что учебный процесс подготовки водителей начал проходить формально. Наряду с ослаблением подготовки, реформы коснулись и процедуры экзаменов. Функции по проведению экзаменов были переданы от Министерства внутренних дел Госкорпорации «Правительство для граждан». Следствием этого решения стала низкая доступность автоматизированных автодромов при спецЦОНах, и это стало причиной поиска незаконных путей получения водительских прав и роста коррупционных правонарушений.

Депутат заявила, что такими реформами важнейшее направление подготовки водителей было просто разрушено «под ключ».

Поэтому мажилисмены считают необходимым исключить для впервые получающих права водителей возможность онлайн и самоподготовки. Нужно также провести ревизию государственных стандартов и правил подготовки водителей, предусмотреть контроль и ответственность автошкол с привлечением к его осуществлению саморегулируемых организаций и профессиональных объединений, а также палаты предпринимателей «Атамекен».


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