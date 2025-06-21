Разрыв нефтепровода в Кызылорде: виновные в загрязнении наказаны

На встрече выступил заместитель руководителя областного департамента экологии Алмас Искаков. По его словам, в регионе действуют 13 предприятий, специализирующихся на нефтяной сфере. За первые 5 месяцев текущего года в отношении этих компаний было проведено 3 профилактических контроля.

— В результате выявлено 12 нарушений, даны соответствующие предписания. В частности, на предприятиях Торгай Петролеум, «Қуатамлонмұнай» и «Қор» произошли разрывы нефтепроводов, в результате чего произошёл разлив нефтепродуктов. Это привело к аварийной ситуации и загрязнению почвы. В отношении виновных субъектов приняты соответствующие меры, а загрязнённые участки полностью восстановлены, — сообщил Алмас Искаков.

Отметим, что компании «Торғай Петролеум» и «Қуатамлонмұнай» нарушали экологические нормы и в прошлом году. Тогда департамент провёл 8 профилактических проверок и 5 внеплановых, по итогам которых были зафиксированы 19 нарушений.