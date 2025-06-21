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    17:50, 21 Июнь 2025 | GMT +5

    Разрыв нефтепровода в Кызылорде: виновные в загрязнении наказаны

    В Кызылорде продолжаются случаи загрязнения окружающей среды недропользователями. Актуальная проблема была поднята на заседании экологического совета при областном филиале партии «Amanat», передает корреспондент агентства Kazinform.

    нефтепровод
    Фото: freepik.com

    На встрече выступил заместитель руководителя областного департамента экологии Алмас Искаков. По его словам, в регионе действуют 13 предприятий, специализирующихся на нефтяной сфере. За первые 5 месяцев текущего года в отношении этих компаний было проведено 3 профилактических контроля.

    — В результате выявлено 12 нарушений, даны соответствующие предписания. В частности, на предприятиях Торгай Петролеум, «Қуатамлонмұнай» и «Қор» произошли разрывы нефтепроводов, в результате чего произошёл разлив нефтепродуктов. Это привело к аварийной ситуации и загрязнению почвы. В отношении виновных субъектов приняты соответствующие меры, а загрязнённые участки полностью восстановлены, — сообщил Алмас Искаков.

    Отметим, что компании «Торғай Петролеум» и «Қуатамлонмұнай» нарушали экологические нормы и в прошлом году. Тогда департамент провёл 8 профилактических проверок и 5 внеплановых, по итогам которых были зафиксированы 19 нарушений.

    Теги:
    Кызылорда Регионы Казахстана Кызылординская область Экология
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор
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