Разрыв нефтепровода в Кызылорде: виновные в загрязнении наказаны
В Кызылорде продолжаются случаи загрязнения окружающей среды недропользователями. Актуальная проблема была поднята на заседании экологического совета при областном филиале партии «Amanat», передает корреспондент агентства Kazinform.
На встрече выступил заместитель руководителя областного департамента экологии Алмас Искаков. По его словам, в регионе действуют 13 предприятий, специализирующихся на нефтяной сфере. За первые 5 месяцев текущего года в отношении этих компаний было проведено 3 профилактических контроля.
— В результате выявлено 12 нарушений, даны соответствующие предписания. В частности, на предприятиях Торгай Петролеум, «Қуатамлонмұнай» и «Қор» произошли разрывы нефтепроводов, в результате чего произошёл разлив нефтепродуктов. Это привело к аварийной ситуации и загрязнению почвы. В отношении виновных субъектов приняты соответствующие меры, а загрязнённые участки полностью восстановлены, — сообщил Алмас Искаков.
Отметим, что компании «Торғай Петролеум» и «Қуатамлонмұнай» нарушали экологические нормы и в прошлом году. Тогда департамент провёл 8 профилактических проверок и 5 внеплановых, по итогам которых были зафиксированы 19 нарушений.