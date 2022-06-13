13 Июня 2022 14:48

Разрешительными бланками на перевозку с рядом стран обменялся Казахстан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстан намерен произвести дополнительный обмен разрешительными бланками на перевозки с рядом европейских стран, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ввиду последних событий на мировом рынке грузоперевозок активизировались перевозки грузов автотранспортом по маршруту ТРАСЕКА (Казахстан (порт Курык) – Азербайджан (порт Баку) – Грузия (порт Поти/Батуми) – порты стран ЕС (Констанца и Варна)). В этой связи, нами произведены дополнительные обмены бланками разрешений с Грузией, Азербайджаном и Турцией. Также ведется работа по дополнительному обмену бланками разрешений с Латвией, Литвой, Польшей, Болгарией, Венгрией и Бельгией», - сообщил в своем ответе на депутатский запрос вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Еркебулан Дауылбаев.

Он пояснил, что основные международные перевозки грузов осуществляются с оформлением книжки Международных дорожных перевозок (TIR), выдаваемой КазАТО своим членам.

По информации КазАТО, с момента введения ограничения с европейскими странами не поступало заявки от новых предприятий с участием представителей иностранных государств для вступления в данный союз.

«Поэтому нами параллельно ведется работа по разъяснению ситуации на рынке международных перевозок, так как появление в средствах массовой информации разного рода информации могут негативно отразиться в ходе переговорного процесса с европейскими странами по дополнительному обмену бланками разрешений. Работа по развитию международных грузовых перевозок на автомобильном транспорте в Республике Казахстан будет продолжена далее в установленном порядке», - заключил вице-министр.