Разрешить военным врачам практику в гражданских организациях здравоохранения предлагают мажилисмены

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Проблему кадрового обеспечения военной медицины подняла депутат Мажилиса Парламента РК Екатерина Смышляева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Последние события наглядно показали, что нам критически важно иметь высокопрофессиональную и укомплектованную армию, готовую к немедленной мобилизации. Запрос фракции «Nur Otan» связан с проблемой кадрового обеспечения военной медицины в нашей стране», - сказала Екатерина Смышляева, озвучивая депутатский запрос на пленарном заседании Мажилиса.

Согласно озвученным данным, ежегодно в Вооруженные Силы Республики Казахстан поступает в среднем 60-70 офицеров медицинской службы, а увольняется 80-90. Таким образом, наблюдается устойчивая тенденция оттока кадров, которая объясняется следующими обстоятельствами.

Во-первых, военные врачи, особенно проходящие службу в отдаленных регионах – при лазаретах, медпунктах и медротах – не могут в полной мере реализовать и совершенствовать свои знания и навыки.

Это связано с тем, что перечень заболеваний, встречающихся у военнослужащих, ограничен по видам и формам. А нормативный уровень оснащенности военно-медицинских подразделений медицинским оборудованием позволяет оказывать медицинскую помощь лишь при самых простых заболеваниях.

Вторым фактором является низкая оплата труда. К примеру, военный медик со стажем 6-7 лет получает со всеми надбавками около 210 тысяч тенге, тогда как в гражданском секторе такой же специалист может зарабатывать в два раза больше.

При этом на военного врача возложено много других обязанностей по воинской службе, как в мирное время, так и в периоды мобилизации армии.

В-третьих, имеет место противоречие в нормативных правовых актах нижестоящего уровня по отношению к вышестоящим.

Так, согласно пункту 17 статьи 47 Закона РК «Об образовании», граждане, поступившие на медицинские специальности на основе государственного образовательного заказа или в пределах квоты из числа сельской молодежи, обязаны отработать не менее трех лет после окончания обучения в государственных организациях здравоохранения или в государственных организациях здравоохранения, расположенных в сельской местности, соответственно.

Согласно пункту 3 статьи 63 Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения», военно-медицинские (медицинские) подразделения относятся к государственному сектору здравоохранения. Из чего следует, что поступление молодого специалиста на воинскую службу по медицинской специальности должно рассматриваться как отработка в государственных организациях здравоохранения.

Между тем, ссылаясь на Постановление Правительства 390, Министерство образования не засчитывает воинскую службу медицинских специалистов как отработку в государственных организациях здравоохранения.

В связи с вышеизложенным депутаты считают необходимым:

1. Разрешить военным врачам клиническую практику в гражданских организациях здравоохранения без ущерба основной деятельности. Это позволит нашей системе здравоохранения восполнить общую нехватку кадров, военным врачам повысить квалификацию и уровень оплаты труда.

2. Установить военным медикам стимулирующие надбавки для военно-медицинских специалистов за психоэмоциональные и физические нагрузки (по аналогии с лётным, наземным авиационным, корабельным составом, а также военной полицией).

3. Устранить имеющиеся противоречия в подзаконных нормативно правовых актах Министерства образования и Министерства здравоохранения в части учета воинской службы по медицинским специальностям как отработку в государственных организациях здравоохранения.

4. Принять меры по оснащению военно-медицинских подразделений современными образцами медицинского оборудования.







