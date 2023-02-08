Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Разрешить вложение пенсионных активов в МСБ хотят в Казахстане

8 Февраля 2023, 15:36
Разрешить вложение пенсионных активов в МСБ хотят в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мария Хаджиева поделилась планами по разрешению возможностей управления пенсионными активами вкладчиков ЕНПФ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ближайшее время предполагается внесение изменений и дополнений в части расширения перечня возможностей инвестирования малого и среднего бизнеса. Но только в те финансовые инструменты, которые уже имеют гарантию в фонде «Даму», - сказала Мария Хаджиева в кулуарах Сената.

Спикер уточнила, что при таком механизме минимизируются риски, благодаря дополнительной гарантии фонда «Даму».

Ранее, в Нацбанке озвучили ряд предложений по совершенствованию инвестиционной политики ЕНПФ, среди которых прозвучало расширение критериев к допуску частных управляющих компаний по управлению пенсионными активами, в том числе, рассмотрение возможности привлечения к управлению пенсионными активами дочерних иностранных организаций, имеющих высокий кредитный рейтинг.


Новости по теме
Фермерам одобрены заявки на получение инвестсубсидий на более чем 63 млн тенге
Прокуратурой Алматы возвращены в ЕНПФ более 3 млрд тенге
Развитие трубопроводной системы КТК обсудили Алихан Смаилов и Николай Горбань
Теги:
Читайте также
Фермерам одобрены заявки на получение инвестсубсидий на более чем 63 млн тенге
Прокуратурой Алматы возвращены в ЕНПФ более 3 млрд тенге
СПК не должны конкурировать с бизнесом – Роман Скляр
Развитие трубопроводной системы КТК обсудили Алихан Смаилов и Николай Горбань
Пояс малых предприятий вокруг крупного бизнеса хотят создать в Карагандинской области
Новую кредитную программу для молодежи запускают в Карагандинской области
Африканских сомов, осетров, карпов и форель разводят рыбоводческие хозяйства в Жамбылской области
Более 100 млн долларов составили инвестиции в геологоразведку – Минэнерго
Новости партнеров
Популярное
1 В Кокшетау возбудили уголовное дело после пожара, в котором погиб оператор АЗС
2 В ЗКО тренер спортшколы бил детей
3 Сенатор Аскар Шакиров ответил на высказывания российских депутатов о биолабораториях США на территории Казахстана
4 Из-за непогоды ограничено движение от границы Атырауской области до Уральска
5 13 комфортных школ построят в Жамбылской области

Лента новостей