Разрешить осуществлять рыбоводство на особо охраняемых природных территориях намерены в Казахстане
О нововведениях в сфере рыбоводства рассказал председатель Комитета рыбного хозяйства МСХ РК Нариман Жунусов, выступая на круглом столе по вопросам развития аквакультуры в Мажилисе, передает корреспондент агентства Kazinform.
- В настоящее время в рамках законопроекта по вопросам ведения бизнеса предусмотрены ряд поправок. Первое. Размещение объектов по обслуживанию рыбоводных хозяйств в водоохранной полосе, при этом на сегодня разрешается размещение самих рыбоводных прудов и бассейнов для выращивания рыбы, - сказал Нариман Жунусов.
Предлагаемая поправка, по его словам, решит вопрос предоставления земельных участков в пределах водоохранных полос для строительства некапитальных рыбоводных объектов, связанных с прокладкой коммуникаций, размещением и обслуживанием субъектов аквакультуры.
Наряду с этим, предусмотрены нормы по резервированию земельных участков для аквакультуры путем создания резервных территорий на землях, находящихся в государственной собственности.
- Второе. Осуществление деятельности по выращиванию рыбы на участках государственного лесного фонда и особо охраняемой природной территории, что позволит использовать перспективные водные объекты и земельные участки для ведения аквакультуры, - добавил Нариман Жунусов.