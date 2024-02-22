Разрешить осуществлять рыбоводство на особо охраняемых природных территориях намерены в Казахстане

О нововведениях в сфере рыбоводства рассказал председатель Комитета рыбного хозяйства МСХ РК Нариман Жунусов, выступая на круглом столе по вопросам развития аквакультуры в Мажилисе, передает корреспондент агентства Kazinform.

- В настоящее время в рамках законопроекта по вопросам ведения бизнеса предусмотрены ряд поправок. Первое. Размещение объектов по обслуживанию рыбоводных хозяйств в водоохранной полосе, при этом на сегодня разрешается размещение самих рыбоводных прудов и бассейнов для выращивания рыбы, - сказал Нариман Жунусов.

Предлагаемая поправка, по его словам, решит вопрос предоставления земельных участков в пределах водоохранных полос для строительства некапитальных рыбоводных объектов, связанных с прокладкой коммуникаций, размещением и обслуживанием субъектов аквакультуры.

Наряду с этим, предусмотрены нормы по резервированию земельных участков для аквакультуры путем создания резервных территорий на землях, находящихся в государственной собственности.