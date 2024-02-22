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    14:30, 22 Февраль 2024 | GMT +6

    Разрешить осуществлять рыбоводство на особо охраняемых природных территориях намерены в Казахстане

    рыбоводство
    Фото: pixabay.com

    О нововведениях в сфере рыбоводства рассказал председатель Комитета рыбного хозяйства МСХ РК Нариман Жунусов, выступая на круглом столе по вопросам развития аквакультуры в Мажилисе, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - В настоящее время в рамках законопроекта по вопросам ведения бизнеса предусмотрены ряд поправок. Первое. Размещение объектов по обслуживанию рыбоводных хозяйств в водоохранной полосе, при этом на сегодня разрешается размещение самих рыбоводных прудов и бассейнов для выращивания рыбы, - сказал Нариман Жунусов.

    Предлагаемая поправка, по его словам, решит вопрос предоставления земельных участков в пределах водоохранных полос для строительства некапитальных рыбоводных объектов, связанных с прокладкой коммуникаций, размещением и обслуживанием субъектов аквакультуры.

    Наряду с этим, предусмотрены нормы по резервированию земельных участков для аквакультуры путем создания резервных территорий на землях, находящихся в государственной собственности.

    - Второе. Осуществление деятельности по выращиванию рыбы на участках государственного лесного фонда и особо охраняемой природной территории, что позволит использовать перспективные водные объекты и земельные участки для ведения аквакультуры, - добавил Нариман Жунусов.

    Теги:
    Минсельхоз Другие государственные органы Рыбоводство Экономика
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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