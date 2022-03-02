Разрешить оплачивать пересадку почки за рубежом в рамках бесплатной медпомощи предлагают мажилисмены

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Проблемы больных с хронической почечной недостаточностью поднял депутат Мажилиса Парламента РК Юрий Жулин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Поднимаемая нами проблема не касается большинства граждан. К счастью, не касается! Она затрагивает чуть более 3 тысяч больных хронической почечной недостаточностью, которые ожидают пересадки почки. Их более 90% из тех, кто нуждается в трансплантации органов. Эти люди ежедневно, нередко годами ждут спасения, и каждый день для них может стать последним!», - сказал Юрий Жулин, озвучивая депутатский запрос в адрес заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова на пленарном заседании палаты.

Депутат сообщил, что на сегодня 63% больных ждут пересадку свыше 3 лет, а 114 человек - более 10 лет. Длительность нахождения на гемодиализе приводит к заболеваниям сосудов, сердца, печени. Каждый год порядка 100 больных умирает (291 человек в 2021г.).

«Трагизм ситуации в том, что пересадка почки делается в наших клиниках бесплатно. Есть квалифицированные хирурги, оборудование. Однако, существует огромный дефицит донорских органов. Так сложилось! В обществе пока не развита культура донорства, особенно посмертного. Пока мы далеки от развитых стран с количеством доноров от 20 до 50 человек на 1 миллион. У нас этот показатель – менее 1 донора. В результате, количество операций по трансплантации почек уменьшается. Если в 2017 году сделано 208, то в прошлом – всего 129. Причем только в 5 операциях были посмертные доноры, остальные – родственные», - проинформировал Юрий Жулин.

Было отмечено, что отчаявшись, наши граждане пытаются делать операции за рубежом, но только уже за свой счет. Согласно Приказа Министра здравоохранения «Об утверждении правил направления казахстанцев на лечение за рубеж», государство не оплачивает операции, которые проводятся не у нас.

«К примеру, в Беларуси, куда сегодня стремятся многие наши больные, такая операция стоит порядка 30 млн. тенге. Люди продают последнее, влезают в долги, берут кредиты, обращаются к спонсорам. На развитие культуры донорства нужно время. Страны с высокой донорской активностью шли к этому десятилетиями. Но для больных время работает против них! В этой связи, мы считаем возможным и правильным изменить подход Правительства и разрешить оплачивать пересадку почки за рубежом в рамках бесплатной медицинской помощи. Не думаем, что это негативно отразится на отечественной трансплантологии. Из-за дефицита донорских почек количество операций и так уменьшается. При решении этого вопроса возможна вариативность. К примеру, оплачивать зарубежные операции тем, кто ждет пересадку более трех лет. Определить перечень стран, где наше государство готово оплачивать операции. Предпринять усилия по заключению с этими странами соглашений по проведению для наших граждан операций в приоритетном порядке из числа других иностранцев. Конечно, и за рубежом есть очередь, нужно ждать. Но предлагаемое решение расширит возможности для наших граждан в трансплантации почки, тем самым, увеличив шансы на возвращение к нормальной жизни», - резюмировал Юрий Жулин.