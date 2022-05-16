16 Мая 2022 13:41

Разрешить контролерам штрафовать за безбилетный проезд в автобусе предлагают в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В компании City Transportation Systems (CTS) предлагают способ решения проблемы безбилетного проезда в общественном транспорте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если поднять статистику, то за 2021 год было выявлено 239 тыс. безбилетных пассажиров, из них только 9 тыс. оплатили штрафы», - сказала в телефонном разговоре корреспонденту МИА «Казинформ» пресс-секретарь компании CTS Науат Азанбаева.

По ее словам, на сегодня кондукторы не имеют права штрафовать за безбилетный проезд, такие полномочия имеются только у местной полицейской службы.

«Но вызывать каждый раз полицейского накладно и порой бесполезно, так как он приедет только через 40 минут. Какой пассажир будет ждать 40 минут на остановке? Они уходят, убегают. Контролеры на сегодня не имеют права их задерживать, так как они - не полицейские. Поэтому в нашей компании считают и говорят, что уже настало время наделить департамент транспортного контроля такими полномочиями, чтобы они на месте могли выписать штрафы. Когда пассажиры будут вынуждены оплачивать штраф за безбилетный проезд, то есть 6 000 тенге вместо 90 тенге, у них сразу же отпадет желание уклоняться от оплаты за проезд», - подчеркнула Науат Азанбаева.

Пресс-секретарь добавила, что для этого необходимо внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях.

«В любой другой стране контролеры могут выписывать штрафы, а у нас нет. Во многих странах нет безбилетников, потому что контролерам разрешено выписывать штрафы. На сегодня у нас регистрируется в среднем 650 тыс. поездок, и по расчетам, около 100 тыс. поездок мы не видим», - резюмировала спикер.