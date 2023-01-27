Разрешить фермерам строить гостевые дома и глэмпинги предлагают в Минкультуры РК

БУРАБАЙ. КАЗИНФОРМ – Вице-министр культуры и спорта РК Ержан Еркинбаев подчеркнул, что необходимо устранить некоторые законодательные ограничения по созданию глэмпингов и гостевых домов в сельской местности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Есть законодательные ограничения по созданию глэмпингов и гостевых домов в сельской местности. По статистике в стране есть 219 тысяч фермерских, крестьянских хозяйств. Мы предлагаем разрешить фермерам при использовании не более 10% от земель сельхозназначения строить гостевые дома и глэмпинги для обслуживания туристов», - сказал Ержан Еркинбаев на выездном совещании по вопросам развития туризма.

По прогнозам ведомства, если 1% от всех фермерских хозяйств (2,2 тысяч единиц) будет заниматься услугами по размещению, ежегодно будет обеспечена занятость 6,6 тысяч человек.

«Объекты агротуризма очень популярны среди туристов во Франции, Германии, Австрии, Аргентины, Белоруссии», - добавил Ержан Еркинбаев.

Фото: mirador-travel.com