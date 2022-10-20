Разрешить Алматы привлекать внешние займы предложило Миннацэкономики

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Акимату города Алматы предлагают разрешить привлекать внешние займы в размере до 200 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как объяснил вице-министр национальной экономики Бауыржан Омарбеков, в настоящее время акиматам регионов запрещено привлекать внешнее заимствование, а местное заимствование ограничивается кредитами из вышестоящих бюджетов. В то же время для мегаполиса, каким является город Алматы, требуется дополнительный источник финансирования для реализации крупных проектов, в том числе направленных на экологическое оздоровление, инфраструктурное и экономическое развитие территории всей агломерации.

«Главой государства поручено принять меры по установлению именно для города Алматы особого порядка заимствования, с учетом масштаба и экономического веса города в экономике Казахстана. При этом в Плане территориального развития одним из принципов пространственного развития определено предоставление большей экономической самостоятельности регионам-лидерам, как город Алматы.

В этой связи, для реализации поручения Главы государства были разработаны изменения в Бюджетный кодекс, чтобы дать возможность акимату Алматы расширить список существующих источников финансирования и привлечь международные инвестиции путем заимствования на внешнем рынке», - сказал Бауыржан Омарбеков, на презентации законопроекта «О развитии агломераций» в комитете по экономической реформе и региональному развитию Мажилиса.

По его словам, основной целью разрешения акимату города Алматы заимствовать на внешних рынках является развитие устойчивой инфраструктуры в Алматы и на территории агломерации, развитие в части «зеленой» экономики и углеродного перехода.

Он упомянул, что Алматы имеет рейтинг «BBB», присвоенный агентством FitchRatings, который демонстрирует кредитоспособность города и способность получить доступ к долгосрочному внешнему финансированию.

«Предварительная кредитная оценка показывает возможность города привлечь дополнительно 100-200 млрд тенге без ущерба для финансовой устойчивости.

Следует отметить, что внешнее заимствование акиматом города Алматы будет осуществляться в порядке, установленном Министерством финансов.

Кроме того, условия, объем и целевое назначение такого внешнего заимствования также будут определяться по согласованию с Министерством финансов. При этом лимит долга акимата города Алматы устанавливается Министерством национальной экономики», - пояснил вице-министр.

Он отметил, что выпуск ценных бумаг исполнительным органом города Алматы будет производиться в соответствии с правилами международного финансового центра «Астана», а документация по выпуску будет публично доступна.

«Отсутствие возможности заимствовать на внешних рынках ставит город Алматы в невыгодное положение в сравнении с другими мегаполисами (Стамбул, Москва). При этом город Алматы может стать первым городом в Центральной Азии, который привлечет внешнее заимствование», - заключил Б. Омарбеков.

Ранее сообщалось, что Министерство национальной экономики РК презентовало законопроект «О развитии агломераций».