Разрешены ли общешкольные новогодние утренники в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – К новогодним праздникам в столице усилят работу мониторинговых групп. Об этом на брифинге сообщила главный государственный санитарный врач Нур-Султана Сархат Бейсенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Отмечу, что в предстоящие праздничные дни будет усилена работа мониторинговых групп. Важно понимать, что проверки проводятся не просто ради того, чтобы кого-то наказать или штрафовать, а для того, чтобы обеспечить выполнение мер профилактики. Ведь от этого зависит дальнейшая эпидемиологическая ситуация в городе», - сказала Сархат Бейсенова.

Спикер также напомнила о запрете на организацию и проведение общешкольных и коллективных утренников с участием детей разных групп (классов) и организаций.

«Я призываю родителей, гостей, приехавших из других регионов, и население всего города с пониманием отнестись к данным требованиям, и пусть наша ответственная встреча нового года приблизит нас к тому, что мы победим эту пандемию и вернемся к прежнему ритму жизни», - добавила Сархат Бейсенова.

