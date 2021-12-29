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Разрешены ли общешкольные новогодние утренники в Нур-Султане

29 Декабря 2021 11:46
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Разрешены ли общешкольные новогодние утренники в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – К новогодним праздникам в столице усилят работу мониторинговых групп. Об этом на брифинге сообщила главный государственный санитарный врач Нур-Султана Сархат Бейсенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Отмечу, что в предстоящие праздничные дни будет усилена работа мониторинговых групп. Важно понимать, что проверки проводятся не просто ради того, чтобы кого-то наказать или штрафовать, а для того, чтобы обеспечить выполнение мер профилактики. Ведь от этого зависит дальнейшая эпидемиологическая ситуация в городе», - сказала Сархат Бейсенова.

Спикер также напомнила о запрете на организацию и проведение общешкольных и коллективных утренников с участием детей разных групп (классов) и организаций.

«Я призываю родителей, гостей, приехавших из других регионов, и население всего города с пониманием отнестись к данным требованиям, и пусть наша ответственная встреча нового года приблизит нас к тому, что мы победим эту пандемию и вернемся к прежнему ритму жизни», - добавила Сархат Бейсенова.


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#Нур-Султан   #Образование   #Коронавирус в РК   #Новый год  
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Автор:

Серик Сабеков

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