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Разрешено ли пользоваться антисептиками и спиртом во время поста ораза

Автор:  
Серик Сабеков
21 Апреля 2020, 14:19
Разрешено ли пользоваться антисептиками и спиртом во время поста ораза

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Разрешено ли использование антисептиков и спирта во время поста ораза, рассказал Верховный муфтий Казахстана Наурызбай кажы Таганулы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях профилактики коронавируса используются антисептики и спирт. Это не испортит ваш пост. Это ведь непростая ситуация, это чрезвычайное положение. В таких ситуациях поддерживается использование некоторых вещей для защиты своего здоровья», - сказал Наурызбай кажы Таганулы, отвечая на вопросы в ходе брифинга в СЦК.

Ранее Верховный муфтий Казахстана Наурызбай кажы Таганулы объявил дату начала священного месяца Рамазан.

Верховный муфтий отметил, что Духовное управление мусульман Казахстана, основываясь на исследованиях Национального центра космических исследований и технологий, а также советуясь с Духовными управлениями соседних стран Узбекистана и Кыргызстана, установило дату начала священного месяца Рамазан.

«Ожидаемый всеми мусульманами священный месяц Рамазан в нашей стране в этом году начнется 24 апреля», - сказал Наурызбай кажы Таганулы в ходе брифинга на телеканале «Хабар24».


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