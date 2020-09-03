Разрешенных мест для купания станет больше в следующем сезоне - ДЧС г.Нур-Султан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Об итогах купального сезона в столице рассказал в ходе онлайн-брифинга в пресс-центре городского акимата начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям по городу Нур-Султан Бауыржан Сыздыков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас купальный сезон начинается 1 июня и заканчивается 1 сентября. С 1 сентября купальный сезон закрыт. Первым делом, мы хотим обратить ваше внимание на вашу безопасность и безопасность ваших детей. Сейчас у нас ночи уже холодные, и вода достаточно прохладная, ниже 19 градусов. Поэтому, невзирая на теплую погоду, ни в коем случае нельзя купаться в воде, сейчас уже температура ее ниже 19 градусов, поэтому могут возникнуть судороги. Бывают судороги сухожилий и мышц, бывает даже сердечных мышц. Поэтому, надо здесь обратить особое внимание на безопасность наших детей», – сказал Б.Сыздыков.

Начальник Департамента рассказал также о проведенной в купальный сезон работе по обеспечению безопасности жителей города. Из 23 мест купания прошедшим летом разрешенными для купания были только 3. Из остальных 20 мест купания, в качестве пилотного проекта было отобрано 7, где также обеспечивалась безопасность купания. По этим местам в акимате столицы готовится документация, и в следующем купальном сезоне эти места будут установленными для купания. Кроме того, планируется создать еще 2 места для купания на реке Есиль. В результате вместимость мест для купания в Нур-Султане увеличится более чем на 4 000 человек.

Б.Сыздыков отметил, что, благодаря принятым, совместно с акиматом города, Департаментом полиции, Национальной гвардией и волонтерами, комплексным мерам, количество утонувших в прошедшем купальном сезоне снизилось на 28% и составило 5 человек. Детей среди утонувших нет. Причинами несчастных случаев служили купание в неразрешенных местах и в нетрезвом состоянии.

Департаментом, в целях профилактики несчастных случаев, в СМИ и социальных сетях было опубликовано свыше 330 информационных сообщений. Проведено свыше 660 рейдов по обеспечению безопасности купания жителей. Привлечено к административной ответственности в виде штрафа за нарушения правил купания 114 человек, тогда как за лето прошлого года был оштрафован 31 человек.

Как сообщил начальник ДЧС, в течение купального сезона совместно со спасателями работали молодежные организации – «Жас Отан», «Кызыл ай», «Астана жастары» и «Лига волонтеров». С их участием проведено 25 совместных рейдом с охватом свыше 550 человек.