Разрешенные места для купания назвали в ДЧС столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султан Есен Байыров рассказал о том, в каких местах в Нур-Султане разрешено купаться жителям и гостям города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, согласно статистике около 80% случаев гибели на воде происходит по причине купания граждан в состоянии алкогольного опьянения, также по причине купания в запрещенных местах.

«На пляже тоже не нужно забывать о правилах поведения. В жаркие дни лета отдыхающих на пляже бывает до тысячи человек. Поэтому безопасность отдыха на воде зависит от самодисциплины и выполнения гражданами правил поведения на воде. В столице по итогам проведения ревизионной комиссии определены 23 места купания населения, из которых 3, согласно постановлению акима города Нур-Султан, являются разрешенными: Центральный пляж, зоны отдыха «Три пескаря», «Столичный двор». 20 мест остаются запрещенными», - проинформировал заместитель начальника ДЧС города Нур-Султан в ходе онлайн-брифинга.

За прошлый купальный период на столичных водоемах погибло 5 человек. За последние три года статистика гибели составляет 31 человек, из них 10 детей.

«За этот период в водоемах города спасен 41 человек, из них 9 детей. Анализ показал, что гибель людей произошла в связи с несоблюдением элементарных правил безопасности на воде, а именно купание в запрещенных местах, нахождение в состоянии алкогольного опьянения, а также неумение плавать, недооценка собственной силы», - добавил Есен Байыров.