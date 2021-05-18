+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: +30 °С
Алматы: +21 °С
USD 427.41 EUR 519.47
RUB 5.78 CNY 66.38
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Разрешенные места для купания назвали в ДЧС столицы

18 Мая 2021 15:41
Поделиться:
Разрешенные места для купания назвали в ДЧС столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султан Есен Байыров рассказал о том, в каких местах в Нур-Султане разрешено купаться жителям и гостям города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Инструкции для организации образования при экстренных ситуациях разрабатывают в Казахстане
Глава МОН сообщил о предстоящих изменениях в аттестации организаций образования Вопрос взят на контроль – СЭС о соблюдении саннорм в павильонах по набережной реки Есиль Вывести видеонаблюдение школ в Центры оперативного управления поручил Асхат Аймагамбетов

По его словам, согласно статистике около 80% случаев гибели на воде происходит по причине купания граждан в состоянии алкогольного опьянения, также по причине купания в запрещенных местах.

«На пляже тоже не нужно забывать о правилах поведения. В жаркие дни лета отдыхающих на пляже бывает до тысячи человек. Поэтому безопасность отдыха на воде зависит от самодисциплины и выполнения гражданами правил поведения на воде. В столице по итогам проведения ревизионной комиссии определены 23 места купания населения, из которых 3, согласно постановлению акима города Нур-Султан, являются разрешенными: Центральный пляж, зоны отдыха «Три пескаря», «Столичный двор». 20 мест остаются запрещенными», - проинформировал заместитель начальника ДЧС города Нур-Султан в ходе онлайн-брифинга.

За прошлый купальный период на столичных водоемах погибло 5 человек. За последние три года статистика гибели составляет 31 человек, из них 10 детей.

«За этот период в водоемах города спасен 41 человек, из них 9 детей. Анализ показал, что гибель людей произошла в связи с несоблюдением элементарных правил безопасности на воде, а именно купание в запрещенных местах, нахождение в состоянии алкогольного опьянения, а также неумение плавать, недооценка собственной силы», - добавил Есен Байыров.


Подписывайтесь на наш канал:

#Нур-Султан   #Безопасность   #Общество   #МЧС  
Поделиться:

Автор:

Арайлым Мұрат

Новости по теме
Инструкции для организации образования при экстренных ситуациях разрабатывают в Казахстане
Глава МОН сообщил о предстоящих изменениях в аттестации организаций образования
Вопрос взят на контроль – СЭС о соблюдении саннорм в павильонах по набережной реки Есиль
Вывести видеонаблюдение школ в Центры оперативного управления поручил Асхат Аймагамбетов
Популярное
1 В каких районах Нур-Султана временно отключат питьевую воду
2 В Актобе, Нур-Султане и Усть-Каменогорске ожидаются неблагоприятные метеоусловия
3 Гвардейский патруль нашел двухлетнего ребенка в Нур-Султане
4 12 нарушений карантина выявили за выходные в столице
5 21 мая пройдет заседание ВЕЭС под председательством Касым-Жомарта Токаева
Читайте также
Вывести видеонаблюдение школ в Центры оперативного управления поручил Асхат Аймагамбетов
Вопрос взят на контроль – СЭС о соблюдении саннорм в павильонах по набережной реки Есиль
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz

Архив