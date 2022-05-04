Qazaq TV KazTube Телерадиокомпания Президента Казахстана
Разрешение на сброс очищенной воды в озеро Караколь у отеля есть - департамент экологии
4 Мая 2022 02:11
Разрешение на сброс очищенной воды в озеро Караколь у отеля есть - департамент экологии

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Необходимо также проводить мониторинг сбрасываемой воды и сдавать отчеты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В социальных сетях распространилось видео, где происходит слив воды в озеро Караколь в районе отеля «Rixos».

В департаменте экологии Мангистауской области заявили, что у отеля имеется разрешение на сброс очищенной воды в озеро Караколь.

«Закон не запрещает, но с условием соблюдения определенных нормативов. Туда сбрасывается вода из бассейнов, которая ранее прошла процедуру дехлорирования и смешалась с водой обратного осмоса. Они должны проводить мониторинг сбрасываемой воды и сдавать отчеты», - сообщили в ведомстве.



Автор:
Корреспондент
Читайте также
Начальник ДЧС Мангистауской области вылетел на поиски пропавших рыбаков
Картину карагандинского художника подарили Жан-Клоду Ван Дамму
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Актобе и Петропавловске 4 мая
Более 70 км водопроводных сетей построят и реконструируют в Карагандинской области
Гроза и сильный ветер ожидаются на юге Казахстана 4 мая
Скорость движения поездов снизили из-за угрозы заноса песком рельсов в Мангистауской области
Фестиваль диких тюльпанов прошёл в Балхаше
Сослуживец подозревается в гибели солдата в Жамбылской области
Популярное
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Сослуживец подозревается в гибели солдата в Жамбылской области
Ербол Назарбаев уволен из органов Антикоррупционной службы
Зарегистрировано три новых случая заболевания КВИ за прошедшие сутки в Казахстане
Город Капшагай официально переименован в Конаев
Двенадцать человек выздоровели от коронавируса за сутки в Казахстане
Газоперерабатывающий завод на Кашагане запустят в 2024 году
Улицу Толе би в Алматы пробьют до границы города до конца 2023 года
Похищенное на сумму 340 млн тенге имущество в ходе январских событий изъято - МВД
Подъездные пути к соцобъектам строят дорожники в столице
Никогда не забуду слезы беркута при прощании с дедушкой - кусбеги Диас Кунтуган
Цены на овощи снизятся в Алматы
Полиция Алматы проверяет видео жестокого избиения пожилой женщины
Совершившие кражу из супермаркета Magnum в Алматы освобождены после возмещения ущерба
Архив