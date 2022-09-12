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Разрешение на работу, спортивное звание и назначение пособий можно получить через SMS

Редактор:  
Гульмира Байзакова
12 Сентября 2022, 14:43
Разрешение на работу, спортивное звание и назначение пособий можно получить через SMS

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Госкорпорация «Правительство для граждан» реализовала новый сервис для получения результатов по 45 государственным услугам при помощи SMS-сообщений. Казахстанцам не нужно будет идти в ЦОН во второй раз за готовым результатом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сервис реализован по госуслугам по линиям социальных выплат, земельных отношений, выдачи разрешительных документов трудовым иммигрантам, дошкольным организациям, выдачи актов гражданского состояния.

Среди вошедших в перечень такие популярные госуслуги, как назначение социальных выплат по рождению ребенка и уходу за ним, постановка на очередь детей в дошкольные учреждения, назначения пособий по утере кормильца, получение или продление разрешений трудовым иммигрантам и даже присвоение спортивных званий.

«Раньше клиент по этим услугам приходил в ЦОН, подавал заявку на оформление и получал бумажную расписку, когда необходимо прийти за готовым результатом. Затем он приходил снова, чтобы забрать справку или документ. С нашим новым сервисом второй раз идти в ЦОН не нужно – клиенту просто придет SMS-сообщение со ссылкой, пройдя по которой можно скачать готовый документ и распечатать его при необходимости. Это экономит время клиентам», - сказал заместитель председателя правления Госкорпорации «Правительство для граждан» Канат Дыбыспаев.

Подробнее ознакомиться со списком госуслуг, доступных по новому сервису, можно на официальном сайте Госкорпорации.


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