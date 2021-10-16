Разрешена посадка, высадка пассажиров в поезда по станциям СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - С 15 октября открыта продажа железнодорожных билетов и разрешена посадка/высадка пассажиров по станциям, находящихся на территории Северо-Казахстанской области, на пассажирские поезда. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «Қазақстан темір жолы».

Продаются билеты на следующие поезда:

47/48 «Атырау-Нур-Султан Нурлы жол» по ст. Жана-Есиль;

57/58 «Уральск - Нур-Султан Нурлы жол» по ст. Жана-Есиль;

327/328 «Костанай-Караганды» по ст. Жана-Есиль, Первая целинная, Шукуркуль, Янко, Саумалколь, Уголки.

Это решение принято в соответствии с решением Межведомственной комиссии РК по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории РК от 7 октября и письма Комитета транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Для получения актуальной информации по графику движения пассажирских поездов просим пассажиров подписаться в соцсетях на аккаунты АО «НК «Қазақстан темір жолы» и Bilet.railways.kz https://www.facebook.com/railways.kz, https://www.instagram.com/railways.kz, https://www.facebook.com/qazrailways, https://www.instagram.com/bilet.railways.

Также всю справочную информацию по графику движения пассажирских поездов можно получать по номеру «105».

«В период распространения коронавирусной инфекции просим пассажиров оформлять онлайн железнодорожные билеты на сайте Bilet.railways.kz, или, используя мобильное приложение «Билеты КТЖ». Также необходимо соблюдать масочный режим на территории вокзалов и внутри поездов», - добавили в пресс-службе.



