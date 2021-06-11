Разрешена посадка/высадка пассажиров на станциях Усть-Каменогорск, Ново-Усть-Каменогорск

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - АО «Пассажирские перевозки» сообщает, что с 00:00 часов 11 июня 2021 года разрешена продажа железнодорожных билетов и посадка/высадка пассажиров на/из станциях Усть-Каменогорск, Ново-Усть-Каменогорск пассажирскому поезду №351/352 сообщением «Алматы-2 – Оскемен-1». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «ҚТЖ».

Как сообщалось, для предотвращения распространения коронавируса по ВКО с 00:00 часов 13 мая были временно запрещены продажа проездных документов (билетов), посадка и высадка пассажиров по станциям Усть-Каменогорск и Ново-Усть-Каменогорск на пассажирском поезде №351/352 сообщением «Алматы – Оскемен».

Для получения актуальной информации по графику движения пассажирских поездов просим пассажиров подписаться в соцсетях на аккаунты АО «НК «Қазақстан темір жолы» и Bilet.railways.kz https://www.facebook.com/railways.kz , https://www.instagram.com/railways.kz , https://www.facebook.com/qazrailways , https://www.instagram.com/bilet.railways .

Также всю справочную информацию по графику движения пассажирских поездов можно получить по номеру «105».

«Просим пассажиров не забывать об опасности, связанной с коронавирусной инфекцией, беречь свое здоровье и оформлять железнодорожные билеты онлайн на сайте Bilet.railways.kz. Также рекомендуем использовать мобильное приложение «Билеты КТЖ». А также соблюдать масочный режим на территории вокзалов и внутри поездов», - добавили в КТЖ.