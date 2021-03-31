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    18:50, 30 Март 2021 | GMT +6

    Разрешена ли платная вакцинация от коронавируса в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вакцинация на платной основе в Казахстане еще не разрешена. Об этом заявил министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На данный момент у нас официально завезены в Казахстан и произведены вакцины только, которые используются в государственного обороте. Частные клиники, которые участвуют в системе ОСМС, имеют договор с Фондом (ФСМС), они также на бесплатной основе проводят вакцинацию тех лиц, которые подлежат», - сказал во время брифинга в СЦК Алексей Цой.

    Также он обратился к казахстанцам с просьбой проинформировать в случае выявления продажи вакцин.

    «Потому что на данный момент продажа вакцин официально в Казахстане не была разрешена. Но мы планируем, чтобы доступ с вакцинами увеличился и на коммерческом рынке также вакцины появились разных производителей. Сейчас мы над этим работаем», - заявил министр.

    Ранее глава Минздрава Алексей Цой обратился к гражданам по поводу вакцинации от коронавируса.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Минздрав РК
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