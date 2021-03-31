Разрешена ли платная вакцинация от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вакцинация на платной основе в Казахстане еще не разрешена. Об этом заявил министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На данный момент у нас официально завезены в Казахстан и произведены вакцины только, которые используются в государственного обороте. Частные клиники, которые участвуют в системе ОСМС, имеют договор с Фондом (ФСМС), они также на бесплатной основе проводят вакцинацию тех лиц, которые подлежат», - сказал во время брифинга в СЦК Алексей Цой.

Также он обратился к казахстанцам с просьбой проинформировать в случае выявления продажи вакцин.

«Потому что на данный момент продажа вакцин официально в Казахстане не была разрешена. Но мы планируем, чтобы доступ с вакцинами увеличился и на коммерческом рынке также вакцины появились разных производителей. Сейчас мы над этим работаем», - заявил министр.

Ранее глава Минздрава Алексей Цой обратился к гражданам по поводу вакцинации от коронавируса.