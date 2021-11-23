Разрешат ли новогодние корпоративы в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Разрешат ли проводить по Казахстану новогодние корпоративы, ответил министр здравоохранения Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В зависимости от каждого региона будут устанавливать определенные требования по количеству людей, находящихся в организациях - в общепите либо на концертах. Есть определенные требования и главный санврач региона будет определять градацию, сколько нужно, в зависимости от количества мест. В зависимости от зоны - «желтая», «красная», «зеленая», - сказал Алексей Цой, отвечая на вопросы журналистов после заседания Правительства.

При этом глава Минздрава отметил, что несмотря на улучшение ситуации, нужно быть настороженным.

«Понятно, что ситуация улучшилась. Мы видим, что идет спад. Все мы хотим быстро социализироваться. Но коронавирус не ушел, к сожалению. Вы видите, что творится в Европе, сейчас локдаун объявляется. Что делается в России и у наших соседей. Мы должны быть немного еще настороженными, чтобы у нас не повторилось то, что было летом или в прошлом году», - подчеркнул министр.

«Для нас очень важно сейчас сдержать ситуацию, быстрее вакцинироваться. Уже видели, что, в принципе, мы на первое место в СНГ вышли по вакцинации. Идет неплохо. У нас поэтапно коллективный иммунитет формируется», - считает Алексей Цой.

Министр уточнил, что решение о проведении корпоративов будет за главным санитарным врачом того или иного региона.

«Каждый главный врач региона может говорить за свой регион, они уполномочены только по своему региону принимать решения по усилению мер. Если есть потенциальные угрозы, тогда могут принимать меры по усилению», - проинформировал министр.