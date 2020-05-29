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Разрешат ли казахстанцам ездить в другие города на личных автомобилях

29 Мая 2020 18:10
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Разрешат ли казахстанцам ездить в другие города на личных автомобилях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главный государственный санитарный врач РК на транспорте Садвакас Байгабулов сообщил, когда казахстанцам разрешат ездить в другие города на личных автомобилях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как было сказано ранее, с начала июня будут сняты блокпосты. Соответственно, будут возобновлены автомобильные сообщения между регионами и областными центрами. Это позволит жителям, помимо использования железнодорожного или автобусного сообщения, также использовать собственный автомобильный транспорт», - заявил главный государственный санитарный врач РК на транспорте в ходе онлайн пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК

Садвакас Байгабулов также напомнил, что в отношении соблюдения дистанции и дезинфекционного режима в вагонах пассажирских поездов будет рассадка строго по билетам. Соответственно надо соблюдать дистанцию не менее одного метра между пассажирами.

«Во всех международных аэропортах Казахстана при входе проводится термометрия всех граждан и провожающих. Э та процедура проводится в любое время суток и является основным элементом для обеспечения безопасности населения», - заключил спикер.


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Ключевые слова: Транспорт, Коронавирус, Коронавирус в РК,
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Автор:

Арайлым Мұрат

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