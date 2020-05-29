Разрешат ли казахстанцам ездить в другие города на личных автомобилях
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главный государственный санитарный врач РК на транспорте Садвакас Байгабулов сообщил, когда казахстанцам разрешат ездить в другие города на личных автомобилях, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Как было сказано ранее, с начала июня будут сняты блокпосты. Соответственно, будут возобновлены автомобильные сообщения между регионами и областными центрами. Это позволит жителям, помимо использования железнодорожного или автобусного сообщения, также использовать собственный автомобильный транспорт», - заявил главный государственный санитарный врач РК на транспорте в ходе онлайн пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК
Садвакас Байгабулов также напомнил, что в отношении соблюдения дистанции и дезинфекционного режима в вагонах пассажирских поездов будет рассадка строго по билетам. Соответственно надо соблюдать дистанцию не менее одного метра между пассажирами.
«Во всех международных аэропортах Казахстана при входе проводится термометрия всех граждан и провожающих. Э та процедура проводится в любое время суток и является основным элементом для обеспечения безопасности населения», - заключил спикер.
- Женщина с коронавирусом родила здорового ребенка в Кентау
- Темп прироста коронавируса в Казахстане колеблется в пределах 5% - Елжан Биртанов
- Как в столице реализуют антикризисный план после пандемии
- До 5011 выросло число выздоровевших от коронавируса в Казахстане
- За несоблюдение санитарных норм грозит крупный штраф в СКО
- Казахстан планирует поэтапно возобновить международное авиасообщение
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана