Разрешат ли домовладельцам подключать к газу пристройки в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Разрешат ли домовладельцам подключать к газу дополнительные пристройки (времянки и общежития), рассказал заместитель акима города Нур-Султан Ермек Кизатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Касательно времянок и общежитий - да, мы их подключим. Сами газораспределительные сети будут установлены во дворах, к этому счетчику, соответственно, будет подключен и сам дом, и прилегающие к нему строения, в том числе времянки и общежития. То есть, там, где у него (хозяина - корр.) будет обеспечена подготовка объектов в соответствии с теми требованиями, которые необходимы для газификации. Наша цель –максимально перевести всех на газ», - сказал Ермек Кизатов, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК.

Ранее он сообщил, что уже в июле 2020 года население жилых массивов Коктал-1 и Коктал-2 сможет пользоваться природным газом.