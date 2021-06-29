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    18:09, 28 Июнь 2021 | GMT +6

    Разрешат ли беременным женщинам ставить вакцину в Казахстане

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Разрешат ли вакцинировать беременных женщин в Казахстане? На этот вопрос в ходе онлайн-брифинга ответил руководитель управления общественного здоровья города Алматы Нариман Табынбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе онлайн-брифинга представители СМИ спросили, почему в Казахстане не разрешают вакцинировать беременных женщин.

    В свою очередь, Нариман Табынбаев сообщил, что приказ Минздрава о вакцинации беременных женщин не поступал.

    «Поступила информация, о том, что в России разрешили вакцинировать беременных женщин. Но нам пока приказа от нашего Министерства здравоохранения о том, что в Казахстане можно вакцинировать беременных женщин, не поступало. Этот вопрос на стадии исследования», - сказал он.

    Напомним, с 26 июня 2021 года Алматы находится в «красной» зоне. Эпидситуация в Алматы осложнилась в связи с распространением штамма «дельта». Главный санитарный врач города заявил о возможной вспышке четвертой волны коронавируса.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Главная Общество Алматы Минздрав РК
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