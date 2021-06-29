Разрешат ли беременным женщинам ставить вакцину в Казахстане

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Разрешат ли вакцинировать беременных женщин в Казахстане? На этот вопрос в ходе онлайн-брифинга ответил руководитель управления общественного здоровья города Алматы Нариман Табынбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе онлайн-брифинга представители СМИ спросили, почему в Казахстане не разрешают вакцинировать беременных женщин.

В свою очередь, Нариман Табынбаев сообщил, что приказ Минздрава о вакцинации беременных женщин не поступал.

«Поступила информация, о том, что в России разрешили вакцинировать беременных женщин. Но нам пока приказа от нашего Министерства здравоохранения о том, что в Казахстане можно вакцинировать беременных женщин, не поступало. Этот вопрос на стадии исследования», - сказал он.

Напомним, с 26 июня 2021 года Алматы находится в «красной» зоне. Эпидситуация в Алматы осложнилась в связи с распространением штамма «дельта». Главный санитарный врач города заявил о возможной вспышке четвертой волны коронавируса.