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Разрешается ли проведение частных новогодних утренников с приглашением аниматоров

29 Декабря 2021 12:37
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Разрешается ли проведение частных новогодних утренников с приглашением аниматоров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Кому в столице разрешается проводить новогодние утренники, рассказала главный государственный санитарный врач города Нур-Султан Сархат Бейсенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Все утренники коллективного характера, они запрещены. Разрешается проводить утренники только в классе, группе в детском саду, в разное время без посещения родителей, без приглашения аниматоров», - сказала Сархат Бейсенова.

Она также остановилась на мероприятиях частного характера.

«То, что касается утренников частного характера, то они однозначно запрещены, проводить их нельзя ввиду того, что это мероприятие для разных коллективов, для разных детей. Разрешается проведение только тех мероприятий, которые определены по постановлению главного госсанврача по проекту «Ашык» и только при наличии «зеленого» статуса у посетителей и сотрудников. То есть, это коллективные мероприятия для тех организаций и объектов, где будет статус «зеленый» как у посетителей, так и у всех сотрудников. Так как дети не проходят «Ашык», естественно, коллективные мероприятия для детей запрещены сегодня», - добавила Сархат Бейсенова.

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#Нур-Султан   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Серик Сабеков

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