Разработку закона по переходу к альтернативной энергетике прокомментировал Арман Кашкинбеков

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Член Национального совета общественного доверия, почетный член советов директоров Ассоциации возобновляемой энергетики Казахстана и Ассоциации Болашак, директор Международного фонда по снежным барсам Арман Кашкинбеков, прокомментировал выступление Президента на заседании НСОД, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшнем заседании Президент поручил Правительству разработать новый закон по поддержке альтернативных видов энергии. В Казахстане существует закон по поддержке возобновляемых источников энергии еще с 2009 года. Однако он не покрывает такие виды энергии как водород, газометан угольных пластов, переработку твердых бытовых отходов. А также промышленные газы и некоторые другие виды, такие как геотермальную энергию, например. Поэтому мы считаем, это поручение является еще одним серьезным шагом по движению Казахстана в «зеленом» направлении», - сказал Арман Кашкинбеков.

Спикер отметил, что ранее на заседании Правительства Глава государства также поручал Министерству энергетики начать разработать энергетический баланс на 2035 год.

«Включая чистую энергию, чтобы понять как, за счет чего мы будем достигать долей чистой энергии в структуре энергобаланса. А также Президент поручал Министерству экологии разработать пятилетнюю программу, национальный проект «Жасыл Казахстан». Включить новейшие зеленые, экологические, энергосберегающие технологии и начать их реализовать в Казахстане. Мы считаем, что наша страна в итоге твердо и бесповоротно встанет на путь «зеленого» развития. И мы, как «зеленое» сообщество, искренне благодарим Главу государства за постоянную оказываемую поддержку. И очень хорошо, что такая площадка как Национальный совет реально функционирует. И мы надеемся, что этот формат и дальше будет также эффективно работать», - отметил Арман Кашкинбеков.