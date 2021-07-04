Разработку школьников по дистанционному наблюдению за пациентами внедрили в больнице Тараза

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В главном корпусе городской многопрофильной больницы 3 июля состоялась презентация устройства для наблюдения за пациентами с коронавирусной инфекцией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Назарбаев Интеллектуальная школа передала в дар этому медицинскому учреждению устройство для мониторинга клинических симптомов COVID-19, позволяющее облегчить работу врачей и обеспечить удобство для пациентов. ​В тяжелый период распространения пандемии COVID-19 воспитанники НИШ, совместно с руководителем, разработали прибор для дистанционной передачи медицинским работникам необходимых параметров жизнедеятельности пациента.

Руководитель областного управления здравоохранения Асет Калиев поблагодарил учащихся НИШ за 32 аппарата, подаренные инфекционной структуре городской многопрофильной больницы. «Разработанная система позволяет минимизировать физическое взаимодействие медицинского персонала и пациентов, что в свою очередь значительно снижает риск заражения среди медицинских работников», - отметил он.

Врачи городской многопрофильной больницы выразили благодарность за ценный подарок, сделанный по инициативе акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева, в свое время выделившего грант на это изобретение.

В октябре 2020 года в ходе посещения НИШ аким области ознакомился с научно-исследовательскими работами учащихся в сфере здравоохранения, а именно - с разработкой системы, с помощью которой врач может контролировать состояние пациента. Школьники продемонстрировали механизм действия изобретения. Глава региона Бердибек Сапарбаев предложил апробировать метод на базе городской поликлиники Тараза, вручив авторам проекта сертификат на один миллион тенге. «Жизнь и здоровье наших граждан – это то, что не имеет цены. И мы должны все наши усилия и возможности направить на их защиту», - заметил тогда глава региона.

Авторами научного проекта стали ученики Назарбаев Интеллектуальной школы Абылай Сыдыков, Анель Абдумалик и Бекжан Абдуллаева. Проектом школьников руководили учитель-эксперт физики Мирлан Джусамбаев и специалист по программному обеспечению Максим Рыбалкин.

32-летний Мирлан Джусамбаев уроженец Жамбылской области. Он магистр физики, со стажем более десяти лет в сфере образования, прошел курсы по исследованию и определению коронавирусной инфекции.

В интервью корреспонденту МИА «Казинформ» Мирлан Джусамбаев подробно рассказал о проекте системы мониторинга при заболеваниях коронавирусной инфекцией.

- Это устройство разработано для мониторинга состояния пациента и направлено на минимизацию рисков заражения коронавирусной инфекцией медицинского персонала, - рассказал Мирлан Джусамбаев. - Кроме того, оно позволяет удаленно проводить обследования в режиме реального времени. Два года работала наша команда, в которой три ученика и два руководителя проекта – один учитель и один IT-специалист - над созданием системы мониторинга при заболеваниях коронавирусной инфекцией.

Допустим, человек болеет каким-нибудь серьезным инфекционным заболеванием, в данном случае COVID-19, и необходимо периодически измерять температуру, сатурацию, давление, пульс. Это обычно делают медсестры. Наше устройство, которое пациент надевает, все эти основные показатели измеряет автоматически и передает по wi-fi на сервер. Компьютер все эти данные обрабатывает, и врач может в любое время посмотреть состояние больного. Нет необходимости в постоянном контакте с пациентом.

По протоколу диагностики и лечения Министерства здравоохранения, при бессимптомном течении коронавирусной инфекции пациент находится на домашнем режиме. Однако медицинский работник обязан дважды в день дозваниваться и узнавать состояние больного. Применение этого прибора в практической деятельности позволяет значительно облегчить труд медицинских работников.

- Как часто можно передавать эти данные?

- В зависимости от необходимости, ведь устройство очень гибкое. Можно буквально вручную настроить и передавать автоматически каждый час, можно периодически через несколько часов, три раза в день - по инструкции врача. Получается, что если раньше медики ходили по больничным палатам и всё это измеряли, или же обзванивали больных, находящихся дома, а потом записывали в журналы, то теперь необходимость в этом отпадает. Данные находятся в базе компьютера, их можно представить в виде графика, таблицы, идет обработка данных. Можно скачать и посмотреть, идет ли пациент на поправку, улучшаются ли основные показатели или ухудшаются. Видна динамика заболевания. Бывает, допустим, резкое повышение температуры у пациента, снижение сатурации, врач может и не узнать. А если у пациента будет надето это устройство, то врач сможет увидеть резкое ухудшение параметров больного, увидеть, в какой палате он лежит – и оказать своевременную медицинскую помощь. Главное, чтобы пациент надел это устройство и вовремя дал сигнал об ухудшении самочувствия.

- Сколько пациентов можно подключить к этому устройству?

- Можно одновременно наблюдать более ста пациентов, то есть охват измерениями показателей большой. А контакты персонала с больными минимизированы. С учетом получаемых периодически данных врач может назначать более эффективное лечение. Существенный плюс в том, что эти данные никуда не денутся, не потеряются, их всегда можно посмотреть. Логин и пароль от этих данных будут только у врачей. В любой момент и в любом месте нахождения врача можно зайти, скачать. И это очень удобно, не нужно носить с собою бумаги.

- Смогут ли родственники пациента наблюдать за передающимися данными?

- Нет, врачи не будут распространять эту конфиденциальную информацию. Но при согласии пациента, через личный кабинет есть такая возможность.

- Кто помогал вашей команде в реализации этого проекта?

- Огромную благодарность хочу выразить акиму Жамбылской области Бердибеку Сапарбаеву и руководителю управления здравоохранения области Асету Калиеву. Это единственные люди, которые поддержали эту идею. До этого я много к кому обращался, писал письма. А аким области и руководитель облздрава не отказали – приехали, посмотрели нашу презентацию. И поддержали. За счет гранта акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева нам и удалось осуществить этот проект. Если бы этого не было, мы бы не смогли ничего сделать. Там же был закуп процессора, расходных материалов и всех составляющих. Получается, что аким области полностью профинансировал наш проект. Без него данный проект не был бы запущен, не нашел применения. Огромная благодарность!

- Спасибо за беседу!