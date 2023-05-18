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Разработку ПСД и ремонт подвесного моста обсудили со специалистами из Японии в Семее

Редактор:  
Гульмира Байзакова
18 Мая 2023, 19:36
Разработку ПСД и ремонт подвесного моста обсудили со специалистами из Японии в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Заместитель акима Абайской области Димитрий Гариков провел совещание с японской делегацией компании IHI Corporation, которая ранее провела обследование дорожного покрытия и несущего кабеля подвесного моста. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Во время встречи стороны обсудили ряд организационных вопросов по разработке проектно-сметной документации и реализации проекта по ремонту моста.

Подвесной мост через реку Иртыш является архитектурной достопримечательностью города. Его длина составляет 1 086 метров, ширина – 35 метров, пролетное строение – 750 метров.

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Япония   Абайская область   Семей  
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