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Разработку новых вакцин планируют в Казахстане

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
12 Апреля 2022, 13:42
Разработку новых вакцин планируют в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Генеральный директор Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности Кунсулу Закарья рассказала о проводимой в институте работе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

« Учеными института разработано и внедрено более 70 видов отечественных вакцин и других биопрепаратов против особо опасных инфекций. Основная деятельность института – это проведение научных исследований. В настоящее время выполняются две научно-технические программы. Это разработка вакцины против коронавирусной инфекции Covid-19, а также биологическая безопасность РК, оценка угроз, научно-технические основы их предупреждения и ликвидации», - сказала К. Закарья на заседании Правительства.

По ее словам, в рамках грантового финансирования выполняются 6 грантовых проектов.

«По результатам выполнения программы проектов за последние годы получено 19 патентов, опубликовано в рейтинговых зарубежных журналах 46 статей. В последние годы в рамках поручений Президента РК Касым-Жомарта Токаева оказывается поддержка отечественным ученым и всемерное способствование развитию науки. Учеными института в перспективе планируется разработка новых диагностических и профилактических препаратов, среди которых вакцины против ящура, чумы мелких жвачных животных, контагиозной плевропневмонии, болезни Ньюкасла и другие», - заключила ученый.


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