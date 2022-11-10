Разработку генплана г. Конаева планируют завершить в декабре 2022 года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ходе посещения Алматинской области Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил разработать новый генплан г. Конаева, предусматривающий его развитие как экологически чистого, «умного» города, с комфортными условиями для проживания, а также создать в областном центре и на территории G-4 City специальные экономические зоны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

Кроме того, Президент потребовал предусмотреть стимулирующие меры для привлечения педагогических кадров и врачей в регион, в том числе предоставление нового жилья для специалистов.

Разработка генерального плана Конаева в настоящий момент ведется компанией «Урбостиль», которая обязана закончить работы к 20 декабря 2022 г. Затем, в соответствии с законодательством, акимат области организует обсуждение проектных решений с жителями города.

Также ведется разработка концепции специальных экономических зон. После завершения работ МИИР РК в установленном законодательством порядке приступит к проработке вопроса создания СЭЗ (экспертный совет, РБК, согласование проекта ППРК).

Стоит отметить, что в Алматинской области уже предусмотрен механизм решения жилищных вопросов. В частности, молодые специалисты могут приобрести жилье в рамках региональной программы «Алатау жастары».