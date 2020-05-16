Разработкой вакцин от коронавируса занимаются ученые НИИ в Жамбылской области

ОТАР. КАЗИНФОРМ – Многолетние наработки Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности» Комитета науки Министерства образования и науки РК позволяют сегодня приступить к разработкам вакцин против COVID-2019, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В свое время в этом НИИ была разработана вакцина против гриппа А /H1N1. Ранее здесь разработали вакцину против «птичьего гриппа». Причем казахстанская вакцина существенно отличается от американских или российских разработок как большей эффективностью, так и сравнительной дешевизной - на 30-40 процентов дешевле зарубежных аналогов.

Штаммы для работы кордайские ученые получали в Национальном институте стандартизации и контроля Великобритании, что удается не каждой биологической лаборатории, а только имеющей материально-техническую оснащенность, методологическую базу и высококвалифицированных специалистов. Испытания разработанной кордайскими учеными вакцины проходили в Национальном центре экспертиз российского Минздрава, российском НИИ гриппа, Институте токсикологии Санкт-Петербурга.

Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности посетил в ходе рабочей поездки по региону аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев.

Следует отметить, что в современных условиях борьбы с пандемией коронавируса работа этого стратегического режимного объекта приобретает особое значение. Ученые вносят огромный вклад в борьбу с различными инфекциями в области здравоохранения и ветеринарии, ежегодно поставляют более 27 миллионов доз различных вакцин против опасных и особо опасных инфекций. Тесно сотрудничают с ВОЗ, Центром по предотвращению и контролю заболеваний США, Международным университетом Вены и другими авторитетными организациями.

НИИ может поставить себе в заслугу разработку вакцины против нодулярного дерматита - по цене втрое дешевле зарубежных аналогов. В результате внедрения этой вакцины экономия республиканского бюджета составила два миллиарда тенге.

Институт мог бы приносить больше пользы, если бы производил свою продукцию в промышленных масштабах, поэтому назрела необходимость строительства биофармацевтического завода по выпуску иммунобиологических препаратов мощностью до 60 миллионов доз вакцин в год. Стоимость проекта – 3,5 миллиарда тенге. Для запуска нового производства имеются все условия: высококвалифицированные кадры, уникальная коллекция микроорганизмов, научная инфраструктура, интеллектуальная собственность.

Кроме того, ученые сегодня занимаются разработкой вакцин против COVID-2019.

«Есть поручение Главы государства о поддержке таких научных центров, - подчеркнул аким области Бердибек Сапарбаев в ходе посещения НИИ. - Последние события наглядно показали, насколько подобные центры важны не только в вопросах безопасности и здоровья населения. Ваша работа вносит большой вклад в развитие экономики страны, позволяет уменьшить потери от влияния различных пандемий, которые могут вспыхнуть в любое время. Мир глобализируется, люди начинают понимать, что болезнь не щадит никого. В этих условиях Казахстан должен создать свою систему научных центров, которые бы смогли оперативно отвечать на глобальные вызовы. Областная власть обязательно окажет содействие в строительстве завода. Вопрос требует тщательной проработки, но он обязательно найдет свое положительное решение».

Ранее генеральный директор Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности Кунсулу Закарья в эксклюзивном интервью МИА «Казинформ» рассказала о важной разработке не просто для науки, а для многих людей, которые находятся под угрозой заболевания коронавирусом.