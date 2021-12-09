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Разработки военных вузов признаны лучшими в Вооруженных силах РК

9 Декабря 2021 15:52
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Разработки военных вузов признаны лучшими в Вооруженных силах РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Департамент военного образования и науки впервые организовал конкурс по изобретательской и рационализаторской работе среди военнослужащих и служащих Вооруженных сил Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

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В конкурсе приняли участие профессорско-преподавательский состав и курсанты Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи, Военного института сил воздушной обороны, военнослужащие региональных командований «Юг», «Восток» и «Запад». Всего для участия в конкурсе были заявлены 23 работы.

По результатам экспертизы, проведенной военно-научным исследовательским центром Национального университета обороны, девять проектов, набравших максимальное количество баллов и соответствующих методическим требованиям, рекомендованы к дальнейшей работе.

Победителем конкурса признан тренажерный комплекс, разработанный профессорско-преподавательским составом Военного института сил воздушной обороны. Инновационный процедурный тренажерный комплекс УБС L-39С уже прошел апробацию и внедрен в процесс обучения курсантов.

В авиасимуляторе, основу которого составляет компьютерная программа DCS World, смоделированы системы самолета, двигателя и вооружения. Комплекс позволяет полностью обеспечить многоуровневую систему тренажерной подготовки, направленной на формирование наиболее важных для летной деятельности индивидуальных качеств.

По мнению разработчика проекта, начальника отдела информационных технологий майора Ержана Тлеугабылова, применение на этапе тренажерной подготовки современных информационных технологий позволит повысить эффективность процесса обучения военных летчиков. Совмещение учебного процесса с компьютерной игрой будет способствовать более успешному усвоению программы и закреплению навыков.

Еще один примечательный проект «Прототип оптико-электронной системы повышения видимости в условиях темного времени суток» разработан в Военно-инженерном институте радиоэлектроники и связи. Его разработчик – доцент цикла цифровой электроники кафедры основ военной радиотехники и электроники подполковник Нуржан Зикирьяев.

Изобретение представляет собой систему отображения информации, визуализации местности и прожектора инфракрасного диапазона. Она позволяет экипажам боевых машин вести наблюдение и передвигаться в темноте без использования видимых источников видимого света. Это значительно повышает боевые возможности и живучесть экипажей.

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#Образование   #Минобороны РК   #Технологии  
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