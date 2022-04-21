Разработка новых газовых месторождений предоставит более тысячи рабочих мест в Турции

АНКАРА. КАЗИНФОРМ. – Власти Турции намерены выделить инвестиции в размере десяти млрд долларов США в целях разработки газовых месторождений в Черном море, сообщает собственный корреспондент со ссылкой на Anadolu.

Добыча природного газа в провинции Зонгулдак и газовом месторождении «Сакарья» были включены в государственный проект поддержки сырьевого сектора. Согласно этому решению, начавшаяся инвестиционная поддержка с 1 января 2021 года продлится еще 11 лет. А вложенные в эту отрасль финансовые средства получат всяческие налоговые и таможенные преференции.

Прогнозируется, что в результате инвестиционной программы энергетический сектор Турции будет способен добывать около 14 млрд кубометров природного газа в год. Это позволит создать более 1 тыс. рабочих мест для граждан страны.

Напомним, что ранее президент Турции Р. Эрдоган объявлял об обнаружении в Черном море крупных запасов природного газа. К 2023 году власти рассчитывают начать его поставки на внутренний рынок. Между тем, турецкий лидер заявлял, что объем доказанных резервов газа на участке «Дунай-1» в месторождении «Сакарья» составляет около 405 млрд кубометров.