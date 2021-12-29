+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -6 °С
Алматы: -5 °С
USD 432.28 EUR 490.16
RUB 5.89 CNY 67.88
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Разработчики вакцины QazVac направили полученную госпремию на благотворительность

29 Декабря 2021 18:37
Поделиться:
Разработчики вакцины QazVac направили полученную госпремию на благотворительность

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Разработчики казахстанского препарата от коронавируса QazVac направили полученную Госпремию им. Аль-Фараби на благотворительность. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Новости по теме
В Нур-Султане открыли социально-психологическую службу для семей, оказавшихся в трудной ситуации
Общественных деятелей и волонтёров наградила полиция в Павлодаре С пятого января вход в ТРЦ Казахстана разрешат только с «зеленым» статусом Ashyq В Центре поддержки гражданских инициатив подвели предварительные итоги 2021 года

Как сообщила МВК в Telegram , Государственная премия в области науки и техники за 2021 год была присуждена ученым Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности. Размер вознаграждения 18 млн 600 тыс. тенге. Однако коллектив НИИ решил распорядиться деньгами не в собственных целях, а направить на благотворительность. На полученные средства приобретены дома для жителей села Отар, нуждающихся в жилье.

«Мы хотим, чтобы граждане начали верить, что творить добро возможно без какой-либо личной выгоды, за исключением ощущения высокого гражданского долга и взаимопомощи», - сообщили разработчики казахстанской вакцины QazVac.

Сегодня ключи от домов в присутствии общественных деятелей, старейшин и руководства Кордайского района района были вручены многодетной семье и семье инвалидов.


Подписывайтесь на наш канал:

#Благотворительность   #Общество   #QazVaс  
Поделиться:
Новости по теме
В Нур-Султане открыли социально-психологическую службу для семей, оказавшихся в трудной ситуации
Общественных деятелей и волонтёров наградила полиция в Павлодаре
С пятого января вход в ТРЦ Казахстана разрешат только с «зеленым» статусом Ashyq
В Центре поддержки гражданских инициатив подвели предварительные итоги 2021 года
Популярное
1 Касым-Жомарт Токаев принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ
2 Мажилисмен Бекболат Тлеухан ушел в отставку по собственному желанию
3 Школы нового формата открылись в Алматы
4 В Алматы, Шымкенте, Балхаше и Жезказгане снова неблагоприятные метеоусловия
5 393 человека заболели коронавирусом за сутки в Казахстане
6 Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Президентом России Владимиром Путиным
Читайте также
Что предлагает Портал социальных услуг лицам с инвалидностью
В Центре поддержки гражданских инициатив подвели предварительные итоги 2021 года
Касым-Жомарт Токаев принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ
Мажилисмен Бекболат Тлеухан ушел в отставку по собственному желанию
Школы нового формата открылись в Алматы
В Алматы, Шымкенте, Балхаше и Жезказгане снова неблагоприятные метеоусловия
393 человека заболели коронавирусом за сутки в Казахстане
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Президентом России Владимиром Путиным
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив