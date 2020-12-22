Разработчики вакцины от компании BioNTech исследуют новый штамм коронавируса

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Немецкая компания BioNTech тестирует эффективность вакцины COVID-19, разработанной совместно с американской компанией Pfizer против нового штамма коронавируса, обнаруженного в Великобритании, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

До конца 2020 года в страны ЕС будет отправлено 12,5 млн доз данной вакцины. Приняв официально вакцину от компании Pfizer, Европейский Союз готовится к беспрецедентной по масштабам вакцинации населения всех 27 государств-членов Союза.

Учитывая, что указанная прививка вводится в организм человека с интервалом в три недели, то первой одобренной партии вакцины должно хватить для защиты иммунитета 6,25 млн европейцев.

Ускоренная подготовка к вакцинации проходит на фоне выявления в Великобритании нового штамма COVID-19. Большинство стран ЕС прекратили транспортные связи с Соединенным Королевством, нарушена торговля в преддверии рождественских праздников.

Исполнительный директор немецкой компании BioNTech Угур Шахин заявил СМИ, что компания тестирует эффективность вакцины против нового штамма и ожидает результатов в ближайшие две недели.

«Нет причин для какого-либо беспокойства, пока мы не получим научные данные», - сказал он.

Финансовый директор BioNTech Сирк Поеттинг добавил, что у компании очень плотный график поставок во все европейские страны. Pfizer и BioNTech пояснили, что ожидают произвести 1,3 млрд доз в 2021 году.

Представители немецкой биотехнологической компании подчеркнули, что ищут способы увеличить производственные мощности для удовлетворения мирового спроса, поскольку правительства всех стран мира пытаются справиться с пандемией, которая унесла жизни около 1,7 миллиона человек во всем мире.

BioNTech планирует начать производство в феврале на своей новой площадке в немецком городе Марбург. Ранее компания заявляла, что предприятие, купленное в сентябре, в конечном итоге будет иметь годовую производственную мощность до 750 миллионов доз.

«Мы изучаем любую возможность произвести как можно больше вакцин в 2021 году», - сказал Сирк Поеттинг.

Напомним, что в Бельгии с 28 декабря 2020 года начнется вакцинация населения от COVID-19. Первым разрешенным антидотом станет препарат, разработанный Pfizer и BioNTech.