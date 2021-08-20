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Разработчик сообщил, что беременные хорошо переносят вакцинацию "Спутником V"

20 Августа 2021 11:40
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Разработчик сообщил, что беременные хорошо переносят вакцинацию

МОСКВА.ТАСС-КАЗИНФОРМ - Беременные женщины, привившиеся против новой коронавирусной инфекции «Спутник V», хорошо переносят препарат, никаких нареканий нет, сообщил ТАСС директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург, передает МИА «Казинформ».

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«Очень хорошо, никаких нет нареканий. В рамках фармаконадзора тоже никаких замечаний нет», - сказал он.

25 июня министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что с учетом положительных результатов доклинических исследований безопасности вакцины, а также накопленных данных по эффективности и безопасности препарата во время пострегистрационных исследований экспертами принято решение о снятии противопоказаний для применения вакцины «Гам-ковид-вак» для беременных. Министр уточнил, что «таким образом открыта возможность вакцинации беременных с высоким риском тяжелого течения заболевания коронавирусной инфекцией».

Ранее директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи, разработавшего препарат от коронавируса «Спутник V», Александр Гинцбург сообщил, что вакцина никак не влияет на новорожденных детей. По его словам, антитела матери - это единственная защита новорожденного до 6-7 месяцев, которая позволяет предотвратить его возможное заражение COVID-19.


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