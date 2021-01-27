Разработчик о QazCovid-in: Вакцина является гарантировано безопасной

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Генеральный директор Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности Комитета науки Министерства образования и науки РК Кунсулу Закарья ответила на вопрос, наблюдались ли побочные эффекты от казахстанской вакцины среди добровольцев, испытавших на себе препарат, передает корреспондент МИА «Казинформ».

- Президент РК на расширенном заседании Правительства от 26 января отметил, что надеется на положительный итог тестирования вакцины. Насколько отечественная вакцина будет эффективной?

- Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил разработать вакцину против коронавирусной инфекции. В течение 1,5 месяца после получения живого штамма учеными Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности Комитета науки МОН РК была разработана инактивированная вакцина QazCovid-in против COVID-19.

Вакцина создана не на пустом месте. С 1958 года НИИ проблем биологической безопасности разработал около 70 видов вакцин против опасных и особо опасных инфекций.

Инактивированная вакцина QazCovid-in разработана на основе надежной и проверенной временем технологии изготовления вакцин. Все компоненты этой вакцины детально изучены и безопасны. Новый компонент в вакцине – это только сам вирус, инактивированный химическим путем. По причине того, что вирус инактивирован (убит), он не может размножаться в организме вакцинированных людей и не способен вызывать заболевание, даже у лиц, имеющий слабый иммунитет.

Институт также разработал рекомбинантную субъединичную вакцину. Всемирная организация здравоохранения проверила протоколы разработки обеих вакцин и включила их в официальный список кандидатов.

В разработке находятся еще 3 вакцины: рекомбинантная векторная вакцина на основе каприпоксвируса, рекомбинантная векторная вакцина на основе вируса гриппа и живая вакцина.

Следует отметить, что ни один институт в мире, кроме нашего, не разрабатывает вакцину против коронавирусной инфекции одновременно на 5 платформах. Это делается для поиска наиболее эффективной вакцины в нынешних условиях.

Сегодня казахстанская вакцина QazCovid-in является 15 вакциной из более 240 кандидатных вакцин, дошедших до III-й фазы клинических исследований.

31 декабря 2020 года, разработанная НИИ проблем биологической безопасности инактивированная вакцина «QazCOVID-in» от коронавирусной инфекции, получила временное регистрационное удостоверение Министерства здравоохранения Республики Казахстан. Казахстан является 6-й страной в мире, выдавшей регистрацию вакцине против COVID-19, а отечественная вакцина от коронавируса «QazCovid-in» стала 9-й вакциной, получившей официальную регистрацию.

- На каком этапе находится разрабатываемая вакцина от коронавируса?

- До настоящего времени вакцина прошла доклинические испытания на животных (белые мыши, крысы, сирийские хомяки, кролики, хорьки и обезьяны макака-резус), I-ую фазу клинических исследований на 44-х добровольцах в возрасте от 18 до 50 лет и II-ую фазу клинических исследований на 200 добровольцах от 18 лет и старше.

В настоящее время разработанная учеными НИИ проблем биологической безопасности инактивированная QazCovid-in против COVID-19 проходит ІІІ-ю фазу клинических исследований. В исследованиях принимает участие 3 тысячи человек.

Из промежуточных отчетов клинических баз следует, что изучение реактогенности, безопасности и иммуногенности отечественной вакцины QazCovid-in против COVID-19 при двукратной внутримышечной иммунизации добровольцев в возрасте от 18 до 50 лет свидетельствует о переносимости, низкой реактогенности и безопасности вакцины, а также достаточной иммуногенной активности вакцины в отношении вируса SARS-CoV-2.

Аналитическая обработка данных свидетельствует о том, что вакцина QazCovid-in после двукратного введения формирует гуморальный и клеточный иммунный ответ против вируса SARS-CoV-2. Развивается IgG антительный ответ к коронавирусной инфекции. В результате, вакцинация QazCovid-in против COVID-19 обеспечивает достоверное повышение уровня клеточного иммунитета и обеспечивает формирование нейтрализующих антител.

- 3 тысячи добровольцев испытали на себе вакцину. Каково их состояние, не наблюдались ли побочные эффекты среди них от отечественной вакцины?

- В СМИ появились информации о побочных эффектах казахстанской вакцины QazCovid-in. Приведенная информация о признаках - гиперемия, небольшое жжение, покалывание в месте введения вакцины - являются всего лишь естественной иммунологической реакцией организма на введенный препарат. Эти признаки предусмотрены протоколом клинических исследований как допустимые явления, которые проявляются в ответ на введенную вакцину со стороны иммунной системы привитого организма и не являются нежелательными явлениями. Указанные местные реакции могут отмечаться не более чем у 10-20% привитых.

В основу вакцины заложены инактивированный вирус и безвредный адъювант, поэтому препарат является гарантировано безопасным по сравнению с другими типами вакцинных препаратов. Граждане, получившие вакцину, чувствуют себя хорошо, побочных явлений на сегодня не наблюдается.

- Спасибо за интервью!





Ранее сообщалось, что в Казахстане 1 февраля планируется начать вакцинацию против коронавирусной инфекции подлежащих групп населения. В первом полугодии планируется провакцинировать до 2 млн человек, во втором полугодии - 3-4 млн человек.

Вакцинация против коронавируса войдет в Национальный календарь прививок Казахстана.

Отметим, 21 декабря 2020 года сообщалось, что в Казахстане начато производство вакцины «Спутник V» в рамках реализации договоренностей между президентами Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым и Российской Федерации Владимиром Путиным.

На базе комплекса поэтапно будет произведено 2 млн доз вакцин.

Как сообщил позже министр здравоохранения РК Алексей Цой, российской вакциной от коронавируса планируется вакцинировать порядка 10 млн казахстанцев.

Что касается казахстанской вакцины QazCovid-in, то напомним, 4 декабря 2020 года Премьер-Министр РК Аскар Мамин доложил Главе государства Касым-Жомарту Токаеву о ходе разработки казахстанской вакцины против коронавирусной инфекции. Премьер-Министр сообщил о завершении 1-й и 2-й фаз клинических испытаний 29 ноября. При этом, по словам Аскара Мамина, не было зафиксировано побочных действий, а вакцина показывает высокую эффективность.

С 25 декабря в рамках 3-й фазы клинических испытаний привиты 3 тысячи добровольцев. Испытания завершатся в конце марта 2021 года. Казахстанской вакцине QazCovid-in выдали временную регистрацию на 9 месяцев.

26 января 2021 года в ходе расширенного заседания Правительства Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить полноценную подготовку к вакцинации от коронавируса. Глава государства также отметил, что планирует привиться казахстанской вакциной.