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Разработчица QazVac вошла в число победителей конкурса "Лучший инженер года" в Казахстане

26 Мая 2021, 21:30
Разработчица QazVac вошла в число победителей конкурса

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Национальная инженерная академия РК объявила результаты ежегодного конкурса «Лучший инженер года», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт НИА РК.

В этом году конкурс «Лучший инженер года» проводится в шестой раз. Из всех регионов Республики поступило 67 заявок от претендентов на это почетное звание. Кандидатуры участников конкурса были рекомендованы отделениями и филиалами НИА РК, областными исполнительными органами и производственными предприятиями. Все претенденты имеют определенные достижения в инженерном деле.

В комиссию поступили документы обладателей высоких достижений в решении новых задач и авторов оригинальных идей, представителей различных отраслей, таких как материаловедение, экология, медицина, строительство, метростроение, угольная, металлургия, теплоэнергетика, машиностроение, горнодобывающая, информационные и компьютерные технологии, космическая техника и технология, пищевая и перерабатывающая. География конкурса охватывает многие города страны – это Нур-Султан, Алматы, Караганда, Павлодар, Усть-Каменогорск, Кызылорда, Тараз, Талдыкорган, Жезказган и другие.

Победителями конкурса «Лучший инженер 2020 года» признаны с емь претендентов

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Кунсулу Закарья является разработчиком казахстанской инактивированной вакцины QazCovid-in (QazVac) против коронавирусной инфекции COVID-19 и технологии ее производства.

Важно отметить, что вакцина QazCovid-in является полностью казахстанской разработкой. Это говорит о высоком международном уровне отечественных разработчиков.

Создание казахстанской вакцины позволило нашей стране войти в пятерку стран мира, разработавших собственные вакцины против коронавирусной инфекции.

По данным Минздрава, доказана ее полная безопасность, вакцина формирует стойкий иммунитет против коронавирусной инфекции.

Преимущество инактивированной вакцины в том, что она не вызывает вакциноассоциированных заболеваний. Кроме того, методы доставки вакцины QazVac не требуют сложных холодильных установок, транспортируются в холодильнике при температуре плюс 2-8 градусов.

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Следующий победитель конкурса, Аристотель Исагулов впервые реализовал технологии производства и обработки износостойких материалов для деталей металлургического оборудования.

Экономический эффект от внедрения новых сплавов и технологий на предприятиях ТОО «Корпорация «Казахмыс», АО «АрселорМиттал Темиртау», ТОО «Карагандинский машиностроительный консорциум», ТОО «КМЗ им. Пархоменко», ТОО «Карагандинский завод комплексных сплавов», ТОО «Мейкер» за 2017-2020 годы составил более 580 млн тенге. Ожидаемый экономический эффект за 2021-2022 годы составит более 510 млн тенге.

Также предметом научных исследований Исагулов А.З. является повышение эксплуатационных свойств черных сплавов (износостойкость, жаропрочность, механические свойства).

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Куанышем Алипбаевым разработана инновационная технология создания ракет-носителей (РН) с улучшенными экологическими характеристиками. Данная технология включает направления работ по развитию информационно-аналитических систем космодрома с целью выработки научно-обоснованных рекомендаций по созданию РН с улучшенными экологическими характеристиками, а также направления работ по коренному сокращению районов падения (минимум в 10 раз) отработавших ступеней РН путем выбора точки прицеливания на участке района падения с учетом показателей районирования территорий и себестоимости восстановительных работ.

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Александр Нефтисов реализует проект «Антивирусные светильники» – уже приступили к этапу коммерциализации, продажи составляют более чем 2,5 млн тг.

Светильник-рециркулятор применяется для освещения в помещениях и для обеззараживания воздуха с помощью встроенной бактерицидной лампы. Используются в помещениях с большим скоплением людей, а также в бытовых помещениях в присутствии и отсутствии людей с помощью обеззараживания воздушного потока в процессе его принудительной циркуляции через корпус, внутри которого размещена бактерицидная лампа 16 W.

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Данияр Байсеит, будучи ответственным руководителем и новатором в производственной и инженерной деятельности, помог компании сохранить рабочие места, а также экономическую выгоду, предложив перепрофилировать асфальтный завод в бетонный завод.

В связи с введением карантинных мер в РК весной 2020 года, доходная составляющая бюджета компании была сокращена, так как резко упал спрос на асфальт. Руководством компании был поднят вопрос о временной консервации предприятия и сокращении производственного и частично административного персоналов. Для решения данной проблемы Байсеит, проанализировав рынок Алматинской области, предложил перепрофилировать асфальтный завод «Кредмаш ДС 168.03» в завод по производству бетона и железобетонных изделий, ввиду высокого спроса на данную продукцию.

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Под непосредственным руководством Муратбая Укшебаева велось строительство и пуск в эксплуатацию Алматинского метрополитена. Вот уже в течение десяти лет метро радует жителей города и гостей.

Уникальность проекта заключается: во-первых, в сложнейших горно-геологических условиях грунта Алматинской подземки, высокой сейсмичности района; во-вторых, трасса метрополитена первой очереди пролегает под густонаселенным районом города в центральной ее части.

Впервые в пространстве СНГ, при строительстве станций глубокого заложения был применен так называемый Новоавстрийский метод (НАТМ) строительства, благодаря чему удалось повысить надежность, качество строительства станций и значительно сократить срок строительства.

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Под руководством Владимира Евстифеева была проведена разработка ТЭО тепломагистрали шестого ввода в Нур-Султане протяженностью более 25 км. Основной задачей ТЭО является выбор наиболее эффективного способа строительства тепломагистрали шестого ввода на базе современных технологий, которые обеспечат длительную надежную и безопасную эксплуатацию, снизят эксплуатационные затраты на транспортировку тепловой энергии, повысят энергетическую эффективность тепловых сетей и будут способствовать повышению комфортности проживания населения, надежному обеспечению теплом и горячей водой.

Республиканский конкурс «Лучший инженер года» поддерживает талантливых инженеров и дает стимул молодым людям в выборе специальности инженера и повысит их заинтересованность и участие в реализации индустриально-инновационных проектов страны.


Фото: biosafety.kz

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