Разработать закон по содержанию кладбищ предлагают в Сенате

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сенатор Едил Мамытбеков в своём депутатском запросе на имя Премьер-Министра страны Аскара Мамина озвучил проблемы, касающиеся захоронений и содержания кладбищ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Депутат сообщил, что ещё в 2017 году сенатор Ольга Перепечина озвучивала запрос о необходимости разработки законопроекта «О погребении и похоронном деле». Однако профильные госорганы этот вопрос проигнорировали и заволокитили. Между тем, по словам Едила Мамытбекова, отсутствие законодательного акта сейчас, может привести к проблемам в будущем.

«В Казахстане стали появляться частные фирмы, оказывающие ритуальные услуги. Их количество растет как на дрожжах. Принятие закона позволит не только контролировать такую важную отрасль, но и сделать ее доступной. По мнению экспертов, отсутствие законодательного акта, регулирующего вопросы погребения, приводит к различным правонарушениям. Не исключены факты криминального захоронения, ведение незаконного бизнеса, отсутствует четкий регламент эксгумации и захоронения», - сказал Едил Мамытбеков на пленарном заседании Сената.

В связи с этим, депутат попросил Премьер-Министра дать поручение профильным ведомствам принять меры по разработке законодательного акта, регулирующего общественные отношения в сфере захоронения, размещения и содержания кладбищ.