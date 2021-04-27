Разработать специальную дорожную карту договорились руководители КТЖ и РЖД
Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в транспортной сфере и логистике, отметив положительную динамику развития взаимоотношений, долгосрочных перспективных направлений партнерства.
Руководители железнодорожных администраций акцентировали особое внимание на работе железнодорожных пограничных переходов на казахстанско-российской и казахстанско-китайской границах.
Также рассмотрены дальнейшие планы по развитию деятельности Объединенной транспортно-логистической компании (ОТЛК), созданной железнодорожными администрациями России, Казахстана и Беларуси.
Кроме того, обсуждены вопросы развития безбумажных технологий оформления перевозок. Стороны договорились разработать дорожную карту по переходу в цифровой формат оформления экспортно-импортных перевозок.
За январь-март 2021 года объем перевозок грузов между Казахстаном и Россией составил более 21 млн. тонн, увеличившись на 2% к аналогичному периоду предыдущего года. В том числе, экспорт вырос на 4 % и составил около 14 млн. тонн. Рост произошел за счет поставок угля, нефтепродуктов и черных металлов через территорию РФ.
В первом квартале этого года на 65% вырос экспорт зерна, на 70% - каменного угля, на 53% - цветной руды, на 26% - черных металлов, на 22% - нефтепродуктов. В целом, в прошлом году грузооборот между двумя странами составил более 85 млн тонн.