Разработать специальную  дорожную карту договорились руководители КТЖ и РЖД

НУР-СУЛТАН. КАЗИНОФРМ - Председатель правления АО «НК «Қазақстан темір жолы» Нурлан Сауранбаев провел переговоры с главой ОАО «Российские железные дороги» Олегом Белозёровым. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «Қазақстан темір жолы».

Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в транспортной сфере и логистике, отметив положительную динамику развития взаимоотношений, долгосрочных перспективных направлений партнерства.

Руководители железнодорожных администраций акцентировали особое внимание на работе железнодорожных пограничных переходов на казахстанско-российской и казахстанско-китайской границах.

Также рассмотрены дальнейшие планы по развитию деятельности Объединенной транспортно-логистической компании (ОТЛК), созданной железнодорожными администрациями России, Казахстана и Беларуси.

Кроме того, обсуждены вопросы развития безбумажных технологий оформления перевозок. Стороны договорились разработать дорожную карту по переходу в цифровой формат оформления экспортно-импортных перевозок.

За январь-март 2021 года объем перевозок грузов между Казахстаном и Россией составил более 21 млн. тонн, увеличившись на 2% к аналогичному периоду предыдущего года. В том числе, экспорт вырос на 4 % и составил около 14 млн. тонн. Рост произошел за счет поставок угля, нефтепродуктов и черных металлов через территорию РФ.

В первом квартале этого года на 65% вырос экспорт зерна, на 70% - каменного угля, на 53% - цветной руды, на 26% - черных металлов, на 22% - нефтепродуктов. В целом, в прошлом году грузооборот между двумя странами составил более 85 млн тонн.