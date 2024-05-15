Разработать сельскую жилищную программу со ставкой не более 3% годовых предлагает депутат

Необходимость дальнейшего совершенствования программ, направленных на развитие сельских территорий, в том числе путем масштабного строительства жилья в сельской местности предложил депутат Мажилиса Николай Арсютин, передает корреспондент агентства Kazinform.

- С 1 марта начата реализация ипотечной программы «Отау». В дополнение необходимо запустить новую жилищную программу, в том числе для жителей сел и районных центров. При этом для социально уязвимых категорий ставка по займу не должна превышать 7 процентов. Наряду с этим, Правительству было поручено кратно нарастить объемы предоставляемого арендного жилья с правом выкупа. Одной из главных проблем сельских населенных пунктов по-прежнему является ветхость жилого фонда. По состоянию на конец прошлого года в селах имелось 141,2 млн кв. м жилья или 1,8 млн домов, из которых почти 50% введено в эксплуатацию более 40 лет назад. В связи со сложной паводковой обстановкой, ситуация только усугубляется, - сказал Николай Арсютин, озвучивая депзапрос на пленарном заседании палаты.

По его словам, для коренного изменения ситуации необходимо разработать концептуально новую ипотечную программу для жителей сельских территорий, увеличив сроки предоставления ипотечных займов с низкими процентными ставками.

- Реализация программы станет весьма актуальной с учетом сегодняшних событий и послужит доказательством особой заботы со стороны государства людям, попавшим в сложную ситуацию. Кроме того, появится возможность кардинально обновить ветхий жилищный фонд на селе, построив современные жилые массивы и новую устойчивую инфраструктуру, отвечающую передовым требованиям, - заявил Николай Арсютин.

Мажилисмен отметил, что при рассмотрении вопроса депутатами изучен опыт российских и белорусских партнеров.

В России с 2020 года действует бессрочная программа сельской ипотеки - льготного кредитования покупки недвижимости в небольших населенных пунктах под 3% годовых. Сумма льготного кредита достигает 6 млн руб. Действие программы распространяется на жителей сельских территорий с населением не более 30 тыс. человек. Кроме того, воспользоваться сельской ипотекой могут жители населенных пунктов, полностью или частично расположенных на приграничной территории России, при этом приграничная ипотека выдается под 0,1 %.

В Беларуси жителям сельских территорий предоставляются льготные кредиты на строительство жилых помещений до 95% от стоимости строительства жилого помещения в экономичных жилых домах типовых потребительских качеств, аналогичного приобретаемому жилому дому (квартире) по площади и конструктивным решениям.

Ипотека предоставляется сроком на 40 лет, при этом процентная ставка не превышает 3% годовых. Погашение задолженности начинается через 3 года после начала кредитования и осуществляется равными долями.

- О полезности опыта указанных стран говорит и то обстоятельство, что сельское хозяйство в России и Беларуси является экспортно ориентированным. При этом, Республика Беларусь более чем на 100 % покрывает собственные потребности в молоке, мясе, яйцах, картофеле и овощам, более чем на половину по фруктам и ягодам. Более того, по данным белорусских аграриев, экспорт продукции сельского хозяйства (включая переработанную) превышает импорт. Таким образом, анализ опыта зарубежных стран позволяет сделать выводы о необходимости дальнейшего совершенствования программ, направленных на развитие сельских территорий, в том числе путем масштабного строительства жилья в сельской местности, - подчеркнул Николай Арсютин.