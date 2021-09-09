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    11:41, 09 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Разработать республиканскую программу развития лечебно-оздоровительных лагерей предлагает сенатор

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сенатор Динара Нукетаева озвучила проблемы, касающиеся оздоровительных и образовательных учреждений, предназначенных для детей с особыми потребностями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Сенатор считает, что инклюзивное образование в стране сейчас востребовано . Создаются инклюзивные школы, детсады, но центров, которые занимаются и образованием, и оздоровлением – острый дефицит.

    Один из таких лагерей Динара Нукетаева посетила летом во время поездки по районам Карагандинской области. Филиал республиканского центра «Балдаурен» в городе Балхаше работает в инклюзивном направлении и принимает детей с особыми потребностями. Руководство и преподаватели лагеря обратились к сенатору с просьбой о решении массы имеющихся проблем.

    «Отсутствует безбарьерная среда для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нет специализированных классов дефектологов, логопеда, сенсорной комнаты и кабинета ЛФК, отсутствует спорткомплекс для качественного проведения спортивных мероприятий. В медицинский комплекс требуются кабинеты узких специалистов, актовый зал старого образца не соответствующий культурному воспитанию детей», - сказала сенатор.

    Динара Нукетаева подчеркнула, что в случае решения имеющихся проблем, Центр сможет принимать в 2-3 раза больше детей, и тогда за смену поправить своё здоровье и провести время со сверстниками смогут уже до 150 детей с особыми потребностями.

    Кроме того, сенатор подчеркнула важность расширения охвата детей детскими оздоровительными лагерями. Для этого депутат предложила Правительству разработать республиканскую программу развития и поддержки лечебно-оздоровительных лагерей.

    Теги:
    Здравоохранение Сенат Правительство РК Парламент Общество
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