Разработать новый закон с лучшими мировыми практиками призвал Канат Мусин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр юстиции РК Канат Мусин призвал к разработке нового закона в части взаимоотношений частных судебных исполнителей с населением, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Думаю, что настала пора для разработки нового закона о принудительном исполнении, который должен вобрать в себя лучшие мировые законодательные практики, обеспечивающие баланс между верховенством закона и соблюдением прав граждан», - сказал Канат Мусин на Правчасе в Мажилисе.

По его словам, концепция законопроекта в настоящее время разрабатывается министерством.

«Хочу заверить, что работа по реализации защиты прав граждан в исполнительном производстве будет продолжена. Потенциал для развития сферы принудительного исполнения также имеется», - сказал министр.