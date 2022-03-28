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    Разработать новый закон с лучшими мировыми практиками призвал Канат Мусин

    28 Марта 2022, 12:37

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр юстиции РК Канат Мусин призвал к разработке нового закона в части взаимоотношений частных судебных исполнителей с населением, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Думаю, что настала пора для разработки нового закона о принудительном исполнении, который должен вобрать в себя лучшие мировые законодательные практики, обеспечивающие баланс между верховенством закона и соблюдением прав граждан», - сказал Канат Мусин на Правчасе в Мажилисе.

    По его словам, концепция законопроекта в настоящее время разрабатывается министерством.

    «Хочу заверить, что работа по реализации защиты прав граждан в исполнительном производстве будет продолжена. Потенциал для развития сферы принудительного исполнения также имеется», - сказал министр.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Борьба с преступностью Минюст
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