Разработать новый закон о СМИ предлагает юрист

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстану нужен новый закон о СМИ. С таким заявлением выступил адвокат, кандидат юридических наук Мереке Габдуалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я предлагаю и даже настаиваю на необходимости разработки нового закона о СМИ, это должно быть принципиально новым законом. Потому что сейчас СМИ и журналисты живут и работают в новом качественном измерении – в цифровую эпоху. В данном случае мы должны учитывать развитие интернета, возможность получения информации с различных источников. В данном случае мы должны определиться с правовым статусом журналиста, его правами и обязанностями, ответственностью на профессиональном уровне», - сказал Мереке Габдуалиев журналистам в кулуарах, в рамках конференции по обсуждению законодательного развития СМИ.

«Я против того, чтобы журналисты вовлекались в орбиту уголовных преследований по надуманным основаниям. Сейчас у нас есть модный статус – свидетель, имеющий право на защиту. И зачастую, журналист, который должен освещать то или иное событие, его доставляют в полицейский участок и задают те или иные вопросы, отрывая его от работы. Это недопустимо», - добавил юрист.

По его словам, нынешний закон напоминает простыню, сшитую из разных лоскутов.

«В Закон о СМИ все время вносили изменения, теперь он напоминает простыню, сшитую из разных лоскутов. Надо подойти к этому по-другому. Те предложения, которые мы сегодня получили, их нужно консолидировать. Мы должны подойти к этому вопросу не с точки зрения того, какое количество статей мы меняем в законе, а определиться с качественным статусом СМИ и журналистов. И исходя из этого разработать принципиально новый закон», - заключил адвокат.