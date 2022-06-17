Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+15+17℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Разработать новую торговую стратегию в рамках ЕАЭС с учетом новой реальности предложил Президент РК

    17 Июня 2022, 20:10

    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. КАЗИНФОРМ - Вместо контрсанкций, которые вряд ли будут продуктивными, следовало бы проводить более активную и гибкую торговую политику с широким охватом рынков Азии, Ближнего Востока, заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на 25-ом Петербургском Международном экономическом форуме. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «На мой взгляд, было бы уместно и полезно заняться разработкой новой торговой стратегии в рамках ЕАЭС с учетом новой реальности. Вместо контрсанкций, которые вряд ли будут продуктивными, следовало бы проводить более активную и гибкую торговую политику с широким охватом рынков Азии, Ближнего Востока. Казахстан мог бы сыграть полезную роль некоего «буферного рынка». В целом, конечный успех Евразийской интеграции во многом, если не в значительной степени, зависит именно от эффективности нашей общей торговой стратегии», - сказал К. Токаев.


    Автор:

    Ринат Дусумов

    Президент Казахстана Экономика Россия ЕАЭС
    Новости по теме
    Новости по теме
    Турецкие инвесторы заинтересованы в производстве медной катанки на территории СЭЗ «Морпорт Актау»
    Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС увеличился на 11,6%
    Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
    Вопросы экологической и водной безопасности обсудили на заседании Совета Безопасности РК
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    3 Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
    4 Новая детская площадка открылась в Таразе
    5 Заморозки ожидаются на севере и востоке Казахстана
    Новости партнеров