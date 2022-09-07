Разработать новую систему целевых индикаторов в госуправлении предлагают в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вопросы эффективности государственного управления и системы стратегического планирования в Казахстане поднял депутат Мажилиса Парламента РК Ерлан Смайлов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Депутатская фракция Народной партии Казахстана целенаправленно и постоянно поднимает вопросы эффективности государственного управления и системы стратегического планирования в Казахстане, особенно в части отсутствия качественных индикаторов оценки деятельности центральных и местных государственных исполнительных органов, а также исполнения стратегических программных документов. Кроме того, мы акцентируем внимание на отсутствии института персональной ответственности чиновников за достигнутые или чаще не достигнутые конкретные результаты», - сказал Ерлан Смайлов, озвучивая депутатский запрос на пленарном заседании палаты.

Он отметил, что по вопросам поднимаемым казахстанцами и депутатами, проблемы населения и регионов страны не решаются годами, накапливаются, и это происходит, несмотря, на принимаемые государственными органами меры и значительные затраченные бюджетные средства.

«Считаем, корень проблемы кроется в низкой эффективности государственного управления, заложенной изначально несовершенной системой индикаторов деятельности госорганов», - подчеркнул Ерлан Смайлов.

В связи с этим депутаты предлагают разработать новую систему целевых индикаторов в государственном управлении и стратегическом планировании, основанную на четком формулировании миссии и целеполагании государственных органов.