Разработать новую методологию расчета социальных пособий предлагают в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На сегодняшний день в Казахстане проживают 702 тыс. лиц с особыми потребностями. Об этом сообщила депутат Мажилиса Парламента РК Жанат Омарбекова, озвучивая депутатский запрос в адрес первого заместителя Премьер-Министра РК Алихана Смаилова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день в Казахстане проживают 702 тыс. лиц с особыми потребностями, из них работающие – 126 тыс. человек. Конвенция о правах инвалидов обязывает участников принимать все необходимые меры «для обеспечения эффективного осуществления инвалидами права на жизнь наравне с другими, принимать меры к обеспечению и поощрению права инвалидов на достаточный жизненный уровень для них», - сказала Жанат Омарбекова.

Было отмечено, что государственные социальные пособия представляют собой первый (базовый) уровень системы социальной защиты. Право на указанные пособия имеют все лица, признанные в установленном порядке инвалидами вне зависимости от наличия у них трудового стажа и дохода, которое выплачивается из республиканского бюджета.

Согласно Закону «О государственных социальных пособиях по инвалидности и по случаю потери кормильца в Республике Казахстан» инвалидам общего заболевания, месячные пособия по инвалидности назначаются в следующих размерах:

первой группы – 65 860 тенге (1,92 ПМ);

второй группы – 52 483 тенге (1,53 ПМ);

третьей группы – 35 675 тенге (1,04 ПМ).

В связи с увеличением прожиточного минимума их размеры гарантированно ежегодно повышаются на уровень инфляции, лишь с учетом ежегодных индексаций на 5 %.

Вместе с тем, во исполнении Послания Президента Республики Казахстан – Лидера нации Н.А. Назарбаева народу Казахстана «Казахстанский путь – 2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее» размеры государственных социальных пособий по инвалидности с 1 июля 2015 года были повышены на 25 %, так размер пособии существенно не увеличивался более 6 лет.

«Пандемия, экономический кризис и инфляция привели к росту цен на социально значимые продукты, лекарственные средства и необходимо признать, что эти 5 % не покрывает хотя бы часть данных расходов. При этом, годовая инфляция сохраняется на уровне 8,9 %. На сегодняшний день пособие инвалида третьей группа даже не достигает размеров минимальной заработной платы – 42 500 тенге. Более того 500 тыс. гражданам, не имеющим дополнительный доход, приходится существовать на эти минимальные пособия», - добавила Жанат Омарбекова.

Мажилисмен подчеркнула, что партия «Nur Otan» выступает за равенства возможностей для всех.

«В связи с этим, считаем целесообразным разработать новую методологию расчета социальных пособий, которая соответствовала бы положениям Конвенции о правах инвалидов для обеспечения эффективного осуществления инвалидами права на жизнь наравне с другими», - резюмировала депутат.