Разработать Национальный проект по развитию нефтегазохимии хотят в Минэнергетики РК
«Главой Государства на недавнем расширенном заседании Правительства РК поставлена задача принять меры по ускорению реализуемых нефтегазохимических производств, а также создать привлекательные условия для потенциальных инвесторов», - напомнил Нурлан Ногаев на заседании Правительства.
Решить данную задачу, по его словам, предлагается следующим образом:
разработать Национальный проект по развитию нефтегазохимии до 2025 года, который позволит точечно развивать отрасль с акцентом на решение проблемных вопросов, в частности: о беспечение проектов нефтегазохимии сырьем, со здание кластера нефтегазохимии, р азвитие дальнейших переделов
Кроме того, министр предложил разработать инвестиционное соглашение между Правительством и инвестором, который позволит объединить все меры государственной поддержки в одном документе.
«Данное соглашение позволит достичь следующих результатов: объем производства нефтегазохимической продукции к 2025 году возрастет в 5,5 раз по сравнению с 2020 годом и составит более 2 млн. тонн продукции. Общий объем привлеченных средств (заемные средства и средства иностранных инвесторов) для реализации заявленных проектов составит порядка 3,9 млрд долл. США. В период строительства будет создано более 6 тыс. рабочих мест, в период эксплуатации – порядка 2 тыс. рабочих мест, при этом 1 рабочее место в нефтегазохимической отрасли по оценкам экспертов создает дополнительно до 3 рабочих мест в смежных отраслях экономики», - заключил Н. Ногаев.