Разработать Национальный проект по развитию нефтегазохимии хотят в Минэнергетики РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ряд предложений по развитию нефтегазохимической отрасли предложил министр энергетики РК Нурлан Ногаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Главой Государства на недавнем расширенном заседании Правительства РК поставлена задача принять меры по ускорению реализуемых нефтегазохимических производств, а также создать привлекательные условия для потенциальных инвесторов», - напомнил Нурлан Ногаев на заседании Правительства.

Решить данную задачу, по его словам, предлагается следующим образом:

разработать Национальный проект по развитию нефтегазохимии до 2025 года, который позволит точечно развивать отрасль с акцентом на решение проблемных вопросов, в частности: о беспечение проектов нефтегазохимии сырьем, со здание кластера нефтегазохимии, р азвитие дальнейших переделов

Кроме того, министр предложил разработать инвестиционное соглашение между Правительством и инвестором, который позволит объединить все меры государственной поддержки в одном документе.

«Данное соглашение позволит достичь следующих результатов: объем производства нефтегазохимической продукции к 2025 году возрастет в 5,5 раз по сравнению с 2020 годом и составит более 2 млн. тонн продукции. Общий объем привлеченных средств (заемные средства и средства иностранных инвесторов) для реализации заявленных проектов составит порядка 3,9 млрд долл. США. В период строительства будет создано более 6 тыс. рабочих мест, в период эксплуатации – порядка 2 тыс. рабочих мест, при этом 1 рабочее место в нефтегазохимической отрасли по оценкам экспертов создает дополнительно до 3 рабочих мест в смежных отраслях экономики», - заключил Н. Ногаев.



