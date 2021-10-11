Разработать Дорожную карту модернизации санэпидслужбы предлагают в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Разработать Дорожную карту модернизации санитарно-эпидемиологической службы предложила депутат Мажилиса Джамиля Нурманбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом считаем необходимым разработать Дорожную карту модернизации санитарно-эпидемиологической службы, особо обратив в ней внимание на совершенствование нормативно-правовых актов, оснащение лабораторий новейшим оборудованием, приведение зданий и сооружений требованиям современных реалий, усиление кадрового потенциала и развитие науки», - сказала Джамиля Нурманбетова на правительственном часе в Мажилисе.

Также, по ее словам, необходимо принять комплекс мер по повышению привлекательности данной отрасли для квалифицированных кадров.

«Здесь необходимо рассматривать в купе все вопросы, включая оплату труда, социальный пакет, подготовку и переподготовку кадров, а также меры по снижению уровня коррупциогенности», - подчеркнула Джамиля Нурманбетова.

По словам депутата, одной из острых проблем является слабая материально-техническая база, отсутствие высокотехнологичного и инновационного лабораторного оборудования, недостаточное количество средств индивидуальной защиты.

«К примеру, оснащение Национального центра экспертизы составляет лишь 71,6%, а износ лабораторного оборудования – 65%. Возникает вопрос, возможно ли получение достоверных результатов исследований? Более того, как озвучил министр здравоохранения, в изношенном состоянии находится 80% зданий СЭС и 64% автотранспорта», - добавила Джамиля Нурманбетова.